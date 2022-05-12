551 personelin katılımıyla Eren Abluka-9 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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551 personelin katılımıyla Eren Abluka-9 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu başlatıldı

12.05.2022 11:56
551 personelin katılımıyla Eren Abluka-9 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu başlatıldı

551 personelin katılımıyla Eren Abluka-9 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığınca Bingöl'de 551 personelin katılımıyla Eren Abluka-9 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu başlatıldı.

551 personelin katılımıyla Eren Abluka-9 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu başlatıldı

BİNGÖL - İçişleri Bakanlığınca Bingöl'de 551 personelin katılımıyla Eren Abluka-9 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bingöl ilinde "EREN ABLUKA-9 ŞEHİT J.ASB.ÇVŞ. FERDİCAN ALTUNKAŞ OPERASYONU" başlatıldı.

Operasyonda Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığınca; Jandarma Komando, Asayiş Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 551 personel 37 operasyonel tim görev alıyor.

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Astsubay, Jandarma, Çavuş, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 551 personelin katılımıyla Eren Abluka-9 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 551 personelin katılımıyla Eren Abluka-9 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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