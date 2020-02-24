57. Alay sancak devir teslim töreni - Son Dakika

1915 yılında Çanakkale Savaşları kara harekatında kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri başta olmak üzere Çanakkale Şehitlerini anmak ve onları yad etmek için 57. Alay Vefa Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sancak Devir Teslimi ve Çelenk Sunma Töreni" Tarihi Tekirdağ Valilik Binası önünde yapıldı.



Törene; Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, il protokolü ve 26. 27. ve 57. Alayları Yaşatma ve Araştırma Gönüllüleri Derneği üyeleri katıldı. Devir Teslim Töreni, 26. 27. ve 57. Alayları Yaşatma ve Araştırma Gönüllüleri Derneği Üyelerinin çelengi anıta sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'mız okundu.



Sonrasında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, 26. 27. ve 57. Alayları Yaşatma ve Araştırma Gönüllüleri Derneği Başkanı Hikmet Yılmaz yaptı.



Sonrasında konuşan Vali Yıldırım, "Kahramanlar Savaşı olarak Türk ve dünya tarihine geçen 'Çanakkale Savaşı', yaklaşık bir milyona yakın verilen kayıpla birlikte çarpışmaların şiddetine bakıldığında, insanlık tarihinin şahit olduğu en büyük savaşlardan biridir. Bu savaşa Tekirdağ'ımızdan da bir alay katılmıştır. Bu alay 57. Alaydır ve Komutanı Hüseyin Avni Bey'dir. 22 Şubat 1915 tarihinde törenle sancağı verilen 57. Alay, 23 Şubat 1915 tarihinde Çanakkale'ye doğru yola çıkarak 26 Mart 1915'te Çanakkale Bigalı köyüne varmıştır. 57. Alay'ın Conkbayırı'na hareket eden üç taburu ve bir dağ bataryasını oluşturan yaklaşık 3 bin subay ve askeri, Conkbayırı'nda kendisinden yaklaşık 6 kat daha büyük bir düşman gücüne karşı taarruza geçmiştir. En yüksek rütbelisinden, erlerine, mutfağında çalışan aşçı yamağına kadar büyük bir kısmı bu taarruzda şehit olmuştur ancak çıkarmayı durdurmuş ve düşman unsurlarının hedeflerine ulaşmasına canları pahasına engel olmuştur. Göstermiş olduğu büyük kahramanlıkla dünya tarihine geçen 57. Alay; milletimizin inancını, savaş gücünü, kuvvet ve kudretini bütün dünyaya bir kez daha ispat etmiştir. Onlar, bugünleri özgür Türkiye'yi, bu toprakları kaybetmemek, bu bayrağı indirtmemek için, bu ezanları dindirmemek için mücadele etmiş, kanlarını dökmüş, canlarını vermiş, sevdiklerini arkalarında bırakmış insanlardır. Mehmet Akif Ersoy'un şiirinde belirttiği gibi 57. Alay Tevhid'i kurtaranların alayıdır. Onlar, öleceklerini biliyorlardı. Sevdiklerini arkalarında bırakacaklarını biliyorlardı. Onlar sevdiklerinin kendi hasretlerini çekeceklerini biliyorlardı ama onlar bir şey daha biliyordu, kendilerinden sonra mutlaka yerini alacak birileri vardı ve bu topraklarda özgür ve bağımsız bir şekilde yaşamaya devam edeceklerdi. Vatanımız için, geleceğimiz için, bizler için hiç düşünmeden canlarını vererek bu vatanı bize emanet eden şehitlerimiz gibi bizlerin de aynı ideallerle ve onların kutlu yürüyüşünden ilham alarak; vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için çalışacağımızı ve mücadele edeceğimizi belirtmek istiyorum. 57. Alay'ın anısını yaşatmak için başlatacağınız bu yürüyüş o günkü ruhun kaybolmadığının en güzel göstergesidir. Bu ruh; bugün, özgür ve bağımsız Türkiye'yi daima yaşatmak ve yüceltmek için taşıdığımız ruhtur. 1915'te başlayan kutlu yürüyüşü bize unutturmayan ve 57. Alay'ı yaşatan bu yürüyüşün, aynı coşkuyla ve aynı özgüvenle devam etmesini temenni ediyorum" dedi.



Tören, sancağın Vali Aziz Yıldırım tarafından 26. 27. ve 57. Alayları Yaşatma Araştırma Gönüllüleri Derneği Başkanı Hikmet Yılmaz'a teslim edilmesiyle sona erdi. - TEKİRDAĞ