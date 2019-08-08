58 ödüllü film 'Bozkır Kuşlara Bak Kuşlar'a filmi vizyon için gün sayıyor

Yapımcılığını Feza Film'inyaptığı 'Bozkır/Kuşlara Bak Kuşlara' adlı filmin yönetmen koltuğunda Mehmet Tanrısever'in oturduğu filmde başlıca rolleri Soydan Soydaş, Süleyman Kabaali, Tarık Tanrısever, Aycin Tuyun, Yaşar Alptekin, Haldun Boysan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu ,Engin Yüksel, Melike Balçık, Aslı Erdemir, Arzu Budak Yılmaz ve Barış Hayta paylaşıyor.

Yönetmen Tanrısever, Konya'nın Bozkır ilçesinde çekilenfilmde, Bozkır'ın eşsiz doğal güzellikleri de beyazperdeye yansıtıldığını , Anadolu insanının mertliğini ve kahramanlığını vurgulamak istediklerini söyledi. Günümüzde insanların ihtiyaçlarının giderek arttığını, buna rağmen mertlik ve cömertlik gibi özelliklerin azaldığını kaydeden Tanrısever, 'Bazı insani değerlerin yeniden hatırlanmasında fayda var. Filmimi böyle bir amaca hizmet etmeyi hedefliyor' dedi.

'Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara ' Filmi 6 Eylül'de Beyaz perdede sinema severlerle buluşacak.