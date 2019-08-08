Son Dakika Haberleri: 58 ödüllü film 'Bozkır Kuşlara Bak Kuşlar'a filmi vizyon için gün sayıyor
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58 ödüllü film 'Bozkır Kuşlara Bak Kuşlar'a filmi vizyon için gün sayıyor

59 dakika önce

Yapımcı yönetmen Mehmet Tanrısever Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara filminin çeşitli ülkelerde yapılan festivallerinden toplam 58 ödül aldığını belirterek emeklerinin karşılığını almanın onur ve gurur verici olduğunu söyledi.

58 ödüllü film 'Bozkır Kuşlara Bak Kuşlar'a filmi vizyon için gün sayıyor, System.String[]

Yapımcılığını Feza Film'inyaptığı 'Bozkır/Kuşlara Bak Kuşlara' adlı filmin yönetmen koltuğunda Mehmet Tanrısever'in oturduğu filmde başlıca rolleri Soydan Soydaş, Süleyman Kabaali, Tarık Tanrısever, Aycin Tuyun, Yaşar Alptekin, Haldun Boysan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu ,Engin Yüksel, Melike Balçık, Aslı Erdemir, Arzu Budak Yılmaz ve Barış Hayta paylaşıyor.

Yönetmen Tanrısever, Konya'nın Bozkır ilçesinde çekilenfilmde, Bozkır'ın eşsiz doğal güzellikleri de beyazperdeye yansıtıldığını , Anadolu insanının mertliğini ve kahramanlığını vurgulamak istediklerini söyledi. Günümüzde insanların ihtiyaçlarının giderek arttığını, buna rağmen mertlik ve cömertlik gibi özelliklerin azaldığını kaydeden Tanrısever, 'Bazı insani değerlerin yeniden hatırlanmasında fayda var. Filmimi böyle bir amaca hizmet etmeyi hedefliyor' dedi.

'Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara ' Filmi 6 Eylül'de Beyaz perdede sinema severlerle buluşacak.

Soydan Soydaş, Yönetmen, Bozkır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:49 Kaynak: Bültenler
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