Son Dakika Haberleri: 6 farklı ülkeden gençler Konya'da buluştu
Son Dakika Güncel 6 farklı ülkeden gençler Konya'da buluştu - Son Dakika

6 farklı ülkeden gençler Konya'da buluştu

6 saat önce

Konya'da faaliyet gösteren Çeşitlilik İçinde Birliktelik Derneği 6 farklı ülkeden 22 genci Konya'da girişimciliğin önemi için bir araya getirdi.

6 farklı ülkeden gençler Konya'da buluştu, System.String[]

Konya'da faaliyet gösteren Çeşitlilik İçinde Birliktelik Derneği 6 farklı ülkeden 22 genci Konya'da girişimciliğin önemi için bir araya getirdi.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen Erasmus+ gençlik alanında yürütülen proje kapsamında 5 gün boyunca gençler girişimciliğin önemi ve nasıl başarılı olunacağı, iş kurma fikri oluşturma, başarısızlık korkusunu yenme ve problem çözme becerileri üzerine çalışmalar gerçekleştirdi.

Katılımcılardan Selçuk Üniversitesi öğrencisi Ahmet Aydın, projenin üniversite eğitimini alan ve iş kurma veya işe yerleşme arefesinde olan gençler için büyük bir fırsat olduğunu ve eğitimin çok faydalı geçtiğini belirtti.

Portekizli katılımcı Maria Enea, başarılı bir girişimci olmanın önemini fark ettiğini ve başarısızlığın sebeplerini de öğrendiklerini söylerken, Litvanya'dan katılan Jonas Ruceskas ise başarılı bir girişimci olmak için önemli becerileri öğrendiğini ayrıca Konya'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Proje kapsamında katılımcılar ayrıca kentin tarihi alanları ve Mevlana Müzesi'ni de ziyaret etti.

Türkiye, Erasmus, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden Suna Aydın estetik yaptırdı
Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Bakoyannis: Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalırız İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Orhan Pamuk'la alakalı değil Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 21:00:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 6 farklı ülkeden gençler Konya'da buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]