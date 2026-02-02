6'ncı Akşehir Üniversiteliler Kış Şenliği, sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

6'ncı Akşehir Üniversiteliler Kış Şenliği, sona erdi

6\'ncı Akşehir Üniversiteliler Kış Şenliği, sona erdi
02.02.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKŞEHİR Belediyesi tarafından 6'ncı Akşehir Üniversiteliler Kış Şenliği, sona erdi.

AKŞEHİR Belediyesi tarafından 6'ncı Akşehir Üniversiteliler Kış Şenliği, sona erdi. 20 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirilen şenlik, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Akşehir Kültür Merkezi'nde 24 Ocak'ta başlayan şenlik, dokuz gün boyunca müzikten tiyatroya, söyleşilerden atölyelere, spordan sergilere ev sahipliği yaptı. İlk gün, stant alanlarının açılması ve üniversite topluluklarının katılımıyla başladı. Ardından Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen öğrenci toplulukları; gastronomi, bilimkurgu, biyolojik bilimler, afet farkındalığı ve rekreasyon alanlarında kurdukları stantlarla şenliğe renk kattı. 'Kuruluşundan Günümüze Türkiye' başlıklı söyleşide ise Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, tarihsel perspektifiyle gençlerle buluştu.

Şenlik boyunca müzik, farklı türleriyle sahnede yer buldu. Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Cengiz Aytmatov'u Anma Konseri, duygu dolu anlara sahne oldu.

Türk sanat müziği ve Türk halk müziği konserinde sahne alan Gizem Öksüz ve Orkestrası, seslendirdikleri eserleri; başta Aybüke Öğretmen olmak üzere öğretmenler, şehitler ve deprem şehitlerine armağan etti. Konser sonunda İzmir Marşı'nın tek bir ağızdan söylenmesi, izleyenlere unutulmaz bir onur yaşattı.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserlerde ayrıca KTO Karatay Üniversitesi Müzik ve Sanat Topluluğu, Yıldız Teknik Üniversitesi Bavyera Müzik Grubu ve üniversite müzik toplulukları sahne aldı. Şenliğin en coşkulu gecelerinden biri ise Erkan Sandık & 90's Pop Konseri ile yaşandı. 90'lı yılların unutulmaz şarkılarıyla salonu dolduran izleyiciler, şenliği adeta bir müzik şölenine dönüştürdü.

SAHNE SANATLARI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Şenlik kapsamında sahne sanatları da önemli bir yer tuttu. Dünya Salon Dansları Gösterisi, halk dansları ekipleri, pantomim ve meddah gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Tiyatro alanında ise 'Dün, Bugün, Yarın' ve 'Aşk Perisi' adlı oyunlar sahnelendi. Salonları dolduran izleyiciler, gençlerin sahne performanslarına yoğun ilgi gösterdi. Özellikle meddah gösterileri ve Nasreddin Hoca temalı anlatılar, Akşehir'in kültürel mirasına güçlü bir gönderme oldu.

ATÖLYELER, SPOR VE GENÇLİK ETKİNLİKLERİYLE DOLU DOLU GÜNLER

Şenlik süresince çocuklara ve gençlere yönelik oyun şenlikleri, dart ve bocce turnuvaları, strateji oyunları, fiziksel parkur etkinlikleri ve spor yarışmaları düzenlendi. Atölye çalışmalarında ise yapay zeka destekli görsel hafıza çalışmaları, mobilografi eğitimleri ve uygulamalı fotoğraf gezileri gerçekleştirildi. Belgesel film gösterimleri ve yönetmen katılımlı söyleşilerle çevre, kültür ve toplumsal hafıza konuları ele alındı.

"Gençler Buluşuyor & Konuşuyorö başlığıyla düzenlenen söyleşilerde ise güvenli ilişkiler, kariyer planlaması ve değişen dünya başlıkları masaya yatırıldı.

'BU ŞENLİK, GENÇLİĞE DUYDUĞUMUZ GÜVENİN BİR GÖSTERGESİDİR'

Şenliğin kapanışında değerlendirmelerde bulunan Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal, üniversite gençliğini Akşehir'de yeniden böylesine güçlü bir atmosferde buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Köksal, 20 yıl aradan sonra yeniden hayat bulan şenliğin yalnızca bir eğlence organizasyonu olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu şenlik, gençlerimize verdiğimiz değerin ve onlara duyduğumuz güvenin açık bir göstergesidir. Akşehir'i sadece geçmişiyle değil, gençliğiyle, enerjisiyle ve geleceğiyle de güçlü bir kent haline getirmek istiyoruz. Günler boyunca salonları dolduran, coşkularıyla şenliğe anlam katan tüm üniversiteli gençlerimize teşekkür ediyorum."

Köksal, şenlik boyunca sanatın, müziğin, tiyatronun ve sporun bir arada yaşandığını belirterek, özellikle İzmir Marşı'nın hep bir ağızdan söylenmesinin kendileri için ayrı bir onur olduğunu dile getirdi. Köksal sözlerini, "Cumhuriyetimizin değerlerini, Atatürk sevgisini ve birlik duygusunu gençlerimizle birlikte yaşamak bizim için tarifsiz bir gururdu. Akşehir Belediyesi olarak gençlerin sosyal yaşamını destekleyen etkinlikleri artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 6'ncı Akşehir Üniversiteliler Kış Şenliği, sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji’nden açıklama Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji'nden açıklama
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı

11:04
Dünya devine büyük kriz Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
Dünya devine büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
10:55
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star’da yok
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:34
Nereden nereye Rafael Nadal’ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
10:01
Fatih Ürek’in cenazesine damga vuran görüntü Ünlü isim tepkisiz kalamadı
Fatih Ürek'in cenazesine damga vuran görüntü! Ünlü isim tepkisiz kalamadı
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
09:16
Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Gecenin sunucusundan Trump’a bomba ’’Epstein’’ göndermesi
Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Gecenin sunucusundan Trump'a bomba ''Epstein'' göndermesi
09:09
Bill Gates’in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
Bill Gates'in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 11:31:23. #.0.5#
SON DAKİKA: 6'ncı Akşehir Üniversiteliler Kış Şenliği, sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.