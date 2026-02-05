6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Gaziantep Deprem Müzesi'nin kurulacağı alanda kamulaştırma tamamlanmak üzere - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Gaziantep Deprem Müzesi'nin kurulacağı alanda kamulaştırma tamamlanmak üzere

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Gaziantep Deprem Müzesi\'nin kurulacağı alanda kamulaştırma tamamlanmak üzere
05.02.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Nurdağı ilçesinde depremleri unutturmamak adına yapacağı Gaziantep Deprem Müzesi için 10 dönümlük alanı kamulaştırma çalışmalarında sona yaklaştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Nurdağı ilçesinde depremleri unutturmamak adına yapacağı Gaziantep Deprem Müzesi için 10 dönümlük alanı kamulaştırma çalışmalarında sona yaklaştı.

Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023'teki depremlerin unutulmaması ve olası depremlere karşı hazırlıklı olunması için materyal ve simülasyonların yer aldığı Deprem Müzesi için çalışmalara devam ediyor.

Nurdağı'nda kurulacak müzede, eğitim ve gösterimlerin yanı sıra gelecek nesillere farkındalık oluşturulması için alanlar da oluşturulacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, depremlerin unutulmaması ve gerekli derslerin çıkarılması için gelecek nesillerin bu dönemde neler yaşandığını görmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Depreme karşı toplumların bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Depremi unutursak ve unutturursak yeni 6 Şubat'lar olur, yeni canlarımız kaybolur. Biz onu unutturmamak için teknik ve proje ekibimizle Japonya'nın Kobe şehrine gittik. Orada 7,7 depreminden sonra şehri nasıl yapılandırmışlar, onu gördük. Aynı zamanda orada deprem anma ve eğitim merkezi yapmışlar. Biz de benzeri için kolları sıvadık ve Nurdağı'nın tam girişinde 10 dönüm alanı kamulaştırıyoruz. Enkaz altında kalan arabaların parasını ödüyoruz. Bütün bölgenin deprem şehitlerini andığımız müzeyi tamamladığımızda, içeri girdiğiniz anda deprem anına gidip simülasyon ile 7,7 ile sallanacaksınız, dışarı çıktığınız zaman enkazı görüyor olacaksınız. Mutfaktaki yıkılan fincanı, altta kalan traktörü, bir çocuğun elindeki oyuncağının nereye düştüğünü göreceksiniz. 7,7'lik sallantıdan canlı olarak orayı yaşayacaksınız. Bir bilim kurulu ile çalışarak 10 dönümlük alandaki enkazı reçine ile donduruyoruz."

"Gaziantep bugün, dünden daha dirençli"

Gaziantep'in risk haritasının da çıkarıldığını dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüme başlıyoruz. En önemlisi üst yapıda risk alanlarını belirlemek. Aynı zamanda diğer en önemli şey de vatandaşı buna uygun olacak şekilde eğitim vermek ve bilgilendirmek. Bunları ne kadar yapabilirsek, bu şehir o kadar dirençli olacak. Dolayısıyla Gaziantep bugün, dünden daha dirençli ama halen bu şehrin üçte biri gecekondu olduğu için daha yapılacak çok iş var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a da çok teşekkür ediyorum. Deprem sabahı geldi ve hiç gitmedi. Bu kadar hızlı ayağa kalkmamızın nedeni bu oldu. Belediye olarak çok fazla çalışma yaptığımız için diğer şehirlerden farkı ortaya koyuyoruz. Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinin kendinden dönüşüm yapması gerekiyordu. Bir ilçede 7 bin, diğer ilçede 7 bin olmak üzere yıkılan evler vardı. Yönetmeliği değiştirdik. Yeşil balkona geçtik ve şehrin ana damarındaki evler yapılmaya başlandı."

Depremle ilgili çalışmalarının devam edeceğini belirten Şahin, "Bu bir yolculuk. 6 Şubat'tan çıkardığımız derslerle tamamen teknik ve bilimsel bu yolculukta her gün ilerliyoruz. Geçen yıl sempozyum yaptık ve onun çıktılarını aldık. Bundan sonra da yaptığımızı da toplumla paylaşacağız. Dolayısıyla bir daha 6 Şubat'lar yaşansın istemiyoruz. Yaşandığında da bu kadar yapı stoku kaybetmek ve bu kadar da can kaybetmek istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Gaziantep, Nurdağı, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Gaziantep Deprem Müzesi'nin kurulacağı alanda kamulaştırma tamamlanmak üzere - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye veda etti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti

12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:16
AVM’ye giden ünlü ismin zor anları Neredeyse eziliyordu
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 12:33:42. #7.11#
SON DAKİKA: 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Gaziantep Deprem Müzesi'nin kurulacağı alanda kamulaştırma tamamlanmak üzere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.