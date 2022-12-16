6 yaşındaki kız çocuğunu evlendirmek suçundan tutuklanan Yusuf Ziya Gümüşel'in ifadesi ortaya çıktı: Sizlerin verdiği kararı bozacak Allah vardır - Son Dakika
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6 yaşındaki kız çocuğunu evlendirmek suçundan tutuklanan Yusuf Ziya Gümüşel'in ifadesi ortaya çıktı: Sizlerin verdiği kararı bozacak Allah vardır

16.12.2022 10:59

6 yaşındaki kız çocuğunu evlendirilmesiyle ilgili dava kapsamında tutuklanan mağdurun eski eşi Kadir İstekli ile babası Yusuf Ziya Gümüşel'in ifadeleri ortaya çıktı. Mahkemede son sözü sorulan Gümüşel'in, "Ben rabbimden korkarım, ölünce ona hesap vereceğim. Siz de hesap vereceksiniz. Sizlerin verdiği kararı bozacak Allah vardır" dediği öğrenildi.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.

BAKANLIK AVUKATI TUTUKLAMA TALEP ETTİ

H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

6 yaşındaki kızını evlendirmekle suçlanan Yusuf Ziya Gümüşel'e mahkemede son sözü soruldu: Sizlerin verdiği kararı bozacak Allah vardır
Yusuf Ziya Gümüşel

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Kararın ardından harekete geçen polis, önce Kadir İstekli'yi Pendik'te gözaltına aldı. İstekli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Daha sonra ise baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı. Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin ifadeleri ortaya çıktı.

6 yaşındaki kızını evlendirmekle suçlanan Yusuf Ziya Gümüşel'e mahkemede son sözü soruldu: Sizlerin verdiği kararı bozacak Allah vardır

"SİZLERİN VERDİĞİ KARARI BOZACAK ALLAH VARDIR"

Mahkemede son sözü sorulan Yusuf Ziya Gümüşel'in, "Yakalama kararını kabul etmiyorum. Mahkemeye dışarıdan müdahale üzerine verilen kararın uygunsuz bir iş olduğuna itikat ediyorum. Önce tutuklama kararı verilmedi. Daha sonra tutuklama kararı verilmesinin sebebini anlayamadım. Ben rabbimden korkarım, ölünce ona hesap vereceğim. Siz de hesap vereceksiniz. Sizlerin verdiği kararı bozacak Allah vardır" dediği öğrenildi.

6 yaşındaki kızını evlendirmekle suçlanan Yusuf Ziya Gümüşel'e mahkemede son sözü soruldu: Sizlerin verdiği kararı bozacak Allah vardır
Kadir İstekli

"KENDİM TESLİM OLDUM"

Kadir İstekli'nin ise, "Mahkemenizin duruşma tarihi ilk olarak mayısa verildi. Sonra ocak ayına alındı. Bu karardan 2 gün sonra hakkımda yakalama kararı çıkarılması üzerine gidip kendim teslim oldum" diye konuştuğu kaydedildi. Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin İstanbul'da bir cezaevine götürüldükten sonra İstanbul dışında yüksek güvenlikli bir cezaevine sevk edilmeleri bekleniyor.

6 yaşındaki kızını evlendirmekle suçlanan Yusuf Ziya Gümüşel'e mahkemede son sözü soruldu: Sizlerin verdiği kararı bozacak Allah vardır
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Canan Tok: Allah diye diye yapılmayan kalmadı... Elhamdülillah Müslümanım, Allah'ın varlığına ve birliğine inancım tam.. ama bunları gördükçe, ''Aynı Allah mı?'' diye sorgulamadan edemiyorum.. Bunlar neyin kafasını yaşıyor? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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6 yaşındaki çocuk gelin skandalında gözaltına alınan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklanarak cezaevine gönderildi 6 yaşındaki çocuk gelin skandalında gözaltına alınan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklanarak cezaevine gönderildi 6 yaşındaki kızını evlendirdiği öne sürülen Yusuf Ziya Gümüşel'in ifadesi ortaya çıktı: Benim kontrolümde Kadir İstekli'nin yanına gidiyordu 6 yaşındaki kızını evlendirdiği öne sürülen Yusuf Ziya Gümüşel'in ifadesi ortaya çıktı: Benim kontrolümde Kadir İstekli'nin yanına gidiyordu

Yusuf Ziya Gümüşel, Kadir İstekli, İstanbul, Aile, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 yaşındaki kız çocuğunu evlendirmek suçundan tutuklanan Yusuf Ziya Gümüşel'in ifadesi ortaya çıktı: Sizlerin verdiği kararı bozacak Allah vardır - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 yaşındaki kız çocuğunu evlendirmek suçundan tutuklanan Yusuf Ziya Gümüşel'in ifadesi ortaya çıktı: Sizlerin verdiği kararı bozacak Allah vardır - Son Dakika
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