Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında temsili Nasreddin Hoca Behzat Uygur, Akşehir Gölü'nün bitişiğindeki gölete maya çaldı.

Bu sabah başlayan şenlik kapsamında, gün içinde geleneksel "Nasreddin Hoca'yı şenliğe çağrı", "kortej yürüyüşü" ve "maya çalma" etkinlikleri yapıldı.

Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen "Nasreddin Hoca'yı şenliğe çağrı" etkinliğinde, temsili Nasreddin Hoca Behzat Uygur, müze önüne çağrıldı.

Uygur, çevrede toplanan vatandaşları selamladı ve şenliklerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ardından alana getirilen bir eşeğe ters binen temsili Nasreddin Hoca, protokol ile Akşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Müze'den Nasreddin Hoca Türbesi'ne kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Program, Yeniköy Mahallesi'ndeki bir çiftlikte yapılan "Maya çalma" etkinliğiyle devam etti. Temsili Nasreddin Hoca Behzat Uygur, burada Akşehir Gölü'nün bitişiğindeki gölete maya çaldı.

Uygur, gölete maya çalarken şöyle konuştu:

"Mutlaka tutmasını istediğim bir dileğim var. Biliyorsunuz önümüz bayram, bayramlarda da geleneklerimiz çok önemlidir. Bayramın en güzel tarafı da barıştır, küslerle barışmaktır. Dünyaya şöyle bir baktığımız zaman en güzel dilenecek şeyin barış olduğuna inanıyorum ve diyorum ki bu yıl mayayı yurtta, dünyada barış için çalıyorum."

Temsili Nasreddin Hoca'nın ardından programa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Übeyit Aça ve diğer protokol üyeleri de göle maya çaldı.

Katılımcılar daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene katıldı.???????

Temsili Nasreddin Hoca Behzat Uygur, burada yaptığı konuşmada Kurban Bayramı'nın yaklaştığını hatırlatarak, bayramlardaki geleneklerden bahsetti.

Uygur, "Bunca yıldır, ben de kıssalarımla, fıkralarımla, sözlerimle size iyiliği, güzelliği, sevgiyi, saygıyı mizahla anlattım. Önümüz bayram. Bayramları bilmek lazım. Bayram, barışmaktır, kavuşmaktır, dargınlıkların, kırgınlıkların ortadan kalktığı zamanlardır bayram." dedi.

Babası Nejat Uygur'un kendisine "Nasreddin" ismini vermek istediğini ama çeşitli nedenlerle koymadığını ifade ederek, "Ne mutluluk ki 2 yıldır temsini Nasreddin Hoca olarak huzurlarınıza geçiyorum. Sizlerin de izniyle ismimin başına 'Nasreddin'i ilave etmek istiyorum. Bundan sonra beni 'Nasreddin Behzat Uygur' olarak binil lütfen." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da Nasreddin Hoca'nın ifadesiyle "Dünyanın merkezi Akşehir"de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Alpaslan, Nasreddin Hoca'nın Türk-İslam medeniyetinin sembollerinden biri olduğunu ifade ederek, "Nasreddin Hoca, akılla, hoşgörüyle, barışla konuşmuştur. Tüm dünya Hoca'mızı benimsemiştir." ifadesini kullandı.

Törende, Akşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi halk oyunu gösterisi sundu. Karikatür ve fotoğraf yarışması birincilerine protokol tarafından ödülleri verildi.

Çeşitli etkinliklerin yapılacağı, 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri 10 Temmuz'da sona erecek.