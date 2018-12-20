Son Dakika Haberleri: 630 Yılık Eyyübi (Kızlar) Camisinin Taşınma İşlemi İçin Hazırlıklar Tamamlanmak Üzere

630 Yılık Eyyübi (Kızlar) Camisinin Taşınma İşlemi İçin Hazırlıklar Tamamlanmak Üzere

2 saat önce

630 yılık Eyyübi (Kızlar) Camisinin taşınma işlemi için hazırlıklar tamamlanmak üzereBATMAN - 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip antik kent Hasankeyf'te Ilısu Baraj suyu havzasında kalacak olan tarihi eserlerin taşınma işlemine devam ediliyor.

630 yılık Eyyübi (Kızlar) Camisinin taşınma işlemi için hazırlıklar tamamlanmak üzere

BATMAN - 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip antik kent Hasankeyf'te Ilısu Baraj suyu havzasında kalacak olan tarihi eserlerin taşınma işlemine devam ediliyor. İlçede, Eyyubi Camisi taşınmaya hazırlanıyor,
Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te tarihi eserlerin kurtarılması çalışmaları aralıksız sürüyor. Taşınma hazırlığı yapılan 630 yılık Eyyübi (Kızlar) Camisinin taşınma işlemi için hazırlıklar tamamlanmak üzere. Caminin taşıma işlemi önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Eyyubi Camisi hakkında bilgi veren Hasankeyfli aktivist Ömer Güzel, "630 Yıllık geçmişi olan tarihi camimizin taşınma işlemleri hızla devam etmektedir. Yaklaşık 2 bin 400 ton olan bu cami şuanda yerden yaklaşık yarım metre yükseltilerek 352 tekerlekli aracın üzerine yerleştirip Yeni Hasankeyf yerleşik alanına taşınacak" dedi.
2 bin 400 ton ağırlığındaki cami 352 tekerlekli kendinden tahrikli modüler SPMT aracına yüklenerek 5 kilometre uzaklıktaki Yeni Hasankeyf yerleşkesinde hazırlanan yerine konumlandırılacak.
İlçede, 12 Mayıs 2017'den bu yana Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı, El Rızık Cami Minaresi, Sultan Süleyman Camisi Minaresinin taşınma işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:15 Kaynak: İHA

Ilısu, Hasankeyf, Kültür Sanat
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