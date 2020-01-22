65 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Yakalanan araç ve düzensiz göçmenlerden görüntüler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü Köyiçi mevkinde yapılan jandarma ekipleri tarafından yapılan Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında şüphenilen bir kamyonet durduruldu. Ardından araç içerisinde yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Organizatör olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.