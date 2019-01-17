Son Dakika Haberleri: 7 Ayda 5 Milyon 632 Bin Yolcu Almanya'dan Türkiye'ye Uçtu

7 Ayda 5 Milyon 632 Bin Yolcu Almanya'dan Türkiye'ye Uçtu

36 dakika önce

ALMANYA Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya genelindeki havalimanlarında 2018 nisan-ekim döneminde toplam yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 80 milyon 504 bine yükseldi.

7 Ayda 5 Milyon 632 Bin Yolcu Almanya'dan Türkiye'ye Uçtu, System.String[]
ALMANYA Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya genelindeki havalimanlarında 2018 nisan-ekim döneminde toplam yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 80 milyon 504 bine yükseldi. Bu sayı 2017'nin aynı döneminde 78 milyon 130 bin kişi olarak kayıtlara girmişti. Aynı dönemde yurt dışına çıkan yolcu sayısı da 2017'ye göre yüzde 4,3 artarak (2,7 milyon fazla kişi) 66,2 milyona ulaştı.

EN FAZLA UÇUŞ İSPANYA'YA

Türkiye'ye uçan yolcu sayısı 2017 yılına göre yüzde 20,1 artış kaydederek 5 milyon 632'e yükselirken, Afrika ülkelerine uçan yolcu sayısı ise yüzde 25,5 artarak, 2 milyon 460 bin oldu. Ülke havalimanlarından Avrupa dışına çıkan yolcuların en fazla rağbet gösterdiği ülke yüzde 49,6 artışla Tunus oldu. Geçen yılın nisan-ekim döneminde 337 bin yolcu Tunus'a uçarken, Tunus'u yüzde 38,3 artış ve 1 milyon 167 bin yolcuyla Mısır takip etti. Almanya havalimanlarından yurt dışına çıkış yapan yolcuların, Avrupa Birliği içinde en fazla rağbet gösterdiği ülke ise İspanya oldu. Yaz döneminde 10 milyon 486 bin yolcu İspanya'daki farklı şehirlere uçtu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:05 

Türkiye, Almanya, Güncel
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