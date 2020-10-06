7 ildeki bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi - Son Dakika

7 ildeki bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Bayburt, Bartın, Gümüşhane, Uşak, Yalova, Balıkesir ve Ankara'daki bazı bölgeler, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

7 ildeki bazı bölgeler

Bayburt, Bartın, Gümüşhane, Uşak, Yalova, Balıkesir ve Ankara'daki bazı bölgeler, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bayburt'un merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan Kızıltepe Uluçayır Fosil 2 Doğal Sit Alanı, Bartın'ın Ulus ilçesindeki Ulukaya Şelaleleri, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Uluköy Çifteköprü, Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Kemiklitepe Fosil Yatakları, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Kız Adası, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Abacı Peribacaları ile Soğuksu Milli Parkı Ağaç Fosilleri Doğal Sit Alanı, Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki Pelitçik Fosil Ormanı'nın koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda, bazı bölgelerin "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Gümüşhane, Bayburt, Bartın, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 01:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 7 ildeki bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - Son Dakika


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