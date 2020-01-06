7 kardeş şehrin belediye başkanları Kemer'e geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 7 kardeş şehrin belediye başkanları Kemer'e geliyor - Son Dakika

7 kardeş şehrin belediye başkanları Kemer'e geliyor

6 saat önce

Ukrayna'nın Odesa şehrinin Yuzhny ilçe belediye başkan yardımcısı Shaykubov Vyacheslav, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.

7 kardeş şehrin belediye başkanları Kemer'e geliyor, System.String[]

Ukrayna'nın Odesa şehrinin Yuzhny ilçe belediye başkan yardımcısı Shaykubov Vyacheslav, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.


Ziyarette, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, meclis üyesi Ferhan Fidan ve Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Temsilcisi Ayşegül Zeybek Uçar da hazır bulundu. Başkan Topaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Vyacheslav'ı Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kemer'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. İki ilçe belediyesi arasında uzun zamandır var olan dostluğun her geçen yıl katlanarak arttığını dikkat çeken Topaloğlu, "Dostluğumuzu pekiştirmek için ortak projelerde yer almamız lazım. Bu sayede iki ilçe arasında ve belediye arasında daha çok kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunabiliriz. Turizmi pekiştirmek ve turizm sektörüne katkı sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Nisanın 8 ile 10'u arasında yapılacak olan kardeş şehirlerin belediye başkanları toplantısının Kemer'de yapılacağını da hatırlatan Başkan Topaloğlu, "7 ülkenin kardeş şehir belediye başkanları toplantısı Kemer'de yapılacak. Daha önce Çin ziyaretimizde bu konuyu gündeme getirerek toplantının Kemer'de yapılması talebini iletmiştik ve kabul edilmişti. Toplantının ilk günü turizm ve turizm sektörüne yapılabilecek katkılar ve projeler hakkında bir toplantı yapılacak. İkinci gününde ise tur acenteleri ile birebir toplantılar yapılacak. Çok verimli bir toplantı olacağını düşünüyorum. Kemer için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.


Yuzhny Belediye Başkan Yardımcısı Shaykubov Vyacheslov da Ukrayna'da yıl başı tatili olduğu için ziyaretinin resmi değil, dost ziyareti olduğunu söyledi. Yuzhny'in bazı konularda projelere ihtiyacı olduğunu anlatan Başkan Yardımcısı Vyacheslov, "Kemer turizm konusunda bir numara. İşbirliğimiz hem ticaret hem de turizm konusunda devam edecek. Kendi ilçemizde bazı projeler yapmayı düşünüyoruz. Turizm konusunda da sizden yardım istiyoruz. Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri Kemer. Bu konuda tecrübeli olduğunuz için sizden destek bekliyoruz" dedi.


Vyacheslov, ziyaret sonrası Topaloğlu'na çeşitli hediyeler verdi. Topaloğlu da Vaycheslov'a Kemer tablosu hediye etti. - ANTALYA

Necati Topaloğlu, Ukrayna, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pamukkale 2019'da 2,5 milyon kişiyi ağırlayarak rekor kırdı
Antalya'daki 5 yıldızlı ünlü otel, icradan yarı fiyatına satılacak Boca Juniors'ın Mauricio Isla'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi

Son Dakika Haberleri
22:02 İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi - Son Dakika
22:02 Çankırı'nın 8 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
22:00 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Şu aşamada asker sayısını vermek doğru olmaz - Son Dakika
22:00 Balat'ta metruk binanın çatısında kısmi çökmeler yaşandı - Son Dakika
22:00 15 yıldır kayıp olan şahsın akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
21:33 94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Son Dakika
21:08 AB dışişleri bakanları İran-ABD gerginliği gündemiyle olağanüstü toplanacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 22:07:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 7 kardeş şehrin belediye başkanları Kemer'e geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]