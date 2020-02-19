7. kattan düşen adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 7. kattan düşen adam hayatını kaybetti - Son Dakika

7. kattan düşen adam hayatını kaybetti

7 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 7. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti.

7. kattan düşen adam hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 7. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti.


Olay, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle üzerindeki Uyum Apartmanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre apartmanın 7. katındaki dairesinin cam balkonun bakımını yaptığı iddia edilen 54 yaşındaki epilepsi hastası Ahmet Sağlam, bir anda dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden 54 yaşındaki şahıs, 7. kattan apartmanın bahçesine düştü.


Olay yerinde hayatını kaybeden Adem Sağlam'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Orta Mahalle, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:43 Kaynak: İHA
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