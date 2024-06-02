Kimliğini Unutan Öğrenci, Okul Müdürünün Çabasıyla Sınava Yetişti - Son Dakika
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Kimliğini Unutan Öğrenci, Okul Müdürünün Çabasıyla Sınava Yetişti

Kimliğini Unutan Öğrenci, Okul Müdürünün Çabasıyla Sınava Yetişti

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılmak için okula gittiğinde kimliğini unuttuğunu fark etti. Okul müdürü Ferit Güdün'ün çabalarıyla öğrenciye geçici kimlik belgesi çıkarıldı ve sınava yetişmesi sağlandı. Öğrenci, sınavın başlamasına az bir süre kala okula yetişti ve sevinç yaşadı. Okul çevresinde bekleyen aileler, okul müdürünü alkışlarla tebrik etti.

02.06.2024 10:35
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Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetişti.

LGS merkezi sınavına girmek için Yenişehir Mersin Anadolu Lisesi'ne giden bir öğrenci, kimlik belgesini unuttuğunu fark etti.

Kız öğrencinin ailesine ulaşan okul müdürü Ferit Güdün, kimliğin getirilmesini istedi.

Ailenin gecikmesi üzerine öğrenciyi otomobiliyle İlçe Nüfus Müdürlüğüne götüren Güdün, geçici kimlik belgesi çıkarılmasını sağladı.

Sınavın başlamasına az süre kala okula yetişen öğrenci, sevinç yaşadı.

Güdün, sınava giren çocukları için okul çevresinde bekleyen aileler tarafından alkışlarla tebrik edildi.

Kaynak: AA

Yenişehir, Mersin, LGS, Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kimliğini Unutan Öğrenci, Okul Müdürünün Çabasıyla Sınava Yetişti - Son Dakika

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