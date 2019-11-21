"7. Kayseri Film Festivali" 28 Kasım'da başlayacak

Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen "7. Kayseri Film Festivali", 28 Kasım - 1 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Mihrimah Kahve'de gerçekleştirilen ve festivalin bu yılki yarışma filmlerinin açıklandığı toplantıya Festival Direktörü Kadir Turna, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Abdullah Oğuz, Ulusal Jüri Üyesi Kurgu Yönetmeni Mustafa Preşeva, Ulusal Kısa Kurmaca Jüri üyeleri yönetmen Vuslat Saraçoğlu katıldı.

Toplantıda konuşan Turna, festivale bu yıl ulusal uzun metraj dalında 25, kısa kurmaca dalında 350, belgesel film dalında ise 115 filmle başvuru yapıldığını söyledi.

Sinema emekçilerine daha fazla destek vermeye gayret gösterdiklerini ifade eden Turna, festivale kıymet verip başvuru yapan tüm film sahiplerine ve festivale destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kadir Turna, bu sene festivalin sloganı olarak, "Sinema düşleri gerçek, gerçekleri düş yapar" sözünü seçtiklerini işaret ederek, "Kayserili sinemaseverlere bol bol hayal kurabilecekleri filmlerin, atölyelerin, sergilerin, söyleşilerin ve panellerin olduğu sinema dolu 4 gün hazırladık." ifadesini kullandı.

"Elia Kazan ismi Kayseri'yi dünya sinemasına tanıtmak için bir avantaj"

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı yönetmen Abdullah Oğuz ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivallerin her zaman heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Çok yeni bir festival, hepimizin desteğine ihtiyacı var. 7 yıldır yapılıyor, ancak ulusal uzun metraj alanında daha ikinci yılı. İnşallah 70 yıllara, 170 yıllara kadar gider." şeklinde konuştu.

Oğuz, Kayseri kökenli bir Rum ailenin çocuğu olan ABD'li yönetmen ve yazar Elia Kazan'ın da Kayseri için önemli olduğuna anımsatarak, Kayseri'nin dünya sinemasına tanıtılması için bu ismin bir avantaj olduğu yorumunu yaptı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10 film yarışacak

Başkanlığını yapımcı, yönetmen ve senarist Abdullah Oğuz'un üstlendiği, oyuncu İpek Tuzcuoğlu, oyuncu, senarist, yönetmen Görkem Yeltan, kurgu yönetmeni Mustafa Preşeva ile görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış'dan yer aldığı jüri, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde yılın en iyi yerli filmini seçecek.

Festivalde bu yıl 10 film jüri karşısına çıkacak ve Burak Çevik'in "Aidiyet", Murat Pay'ın "Dilsiz", Seyid Çolak'ın "Kapan", Eylem Kaftan'ın "Kovan", Serhat Karaaslan'ın "Görülmüştür", Olgun Özdemir'in "Kızım Gibi Kokuyorsun", Kıvanç Sezer'in "Küçük Şeyler", Maryna Er Gorbach ile Mehmet Bahadır Er'in "Omar ve Biz", Can Evrenol'un "Peri" ve Ali Vatansever'in "Saf" filmleri yarışacak.

Sinema yazarı Burçak Evren, Coşkun Çokyiğit ve Fırat Sayıcı'dan oluşan SİYAD jürisi ise 10 film arasından "Sinema Yazarları Derneği (SİYAD)" ödülünü belirleyecek.

Yapımcı Bulut Reyhanoğlu, senarist ve yönetmen Vuslat Saraçoğlu ile oyuncu Emre Kızılırmak'tan oluşan Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması jürisi Gökalp Gönen'in "Avarya", Koray Arıgümüş'ün "Değişen Bir Dünyaya Karşı", Benhür Bolhava'nın "Finiş", İnan Erbil'in "GK", Deniz Felek'in "Gümüş", Berk Sata ve Mert Sata'nın "Mutavva", Onur Doğan'ın "Reddedilen", Ramazan Kılıç'ın "Servis", Alican Yücesoy'un "Taş" ile Erinç Durlanık'ın "Yasemin Adında Bir Salon Bitkisi" filmlerini değerlendirecek.

Yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu, Müjgan Taner ve Musa Ak'ın jürisi olduğu Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması'nda ise Kıvılcım Akay'ın "Amina", Nuray Kayacan'ın "Ardında Kalanlar", Yasin Semiz'in "Asfaltın Altında Dereler Var", Burcu Esenç'in "Bir Rüya Gördüm", Furkan Ruşen'in "Gökdelenlerin Gölgesinde Yaşamak", Abdülgafur Şahin'in "Kudüsün Işıkları", Sinan Bal'ın "Olmaz Dediler Oldu", Evrim İnci'nin "Paradoks Bir Koşu", Bedran Güzel'in "Sezen Sokakta" ve Ebru Çakırkaya'nın "Son Kabileler" filmleri yarışacak.

- Ödüller, 1 Aralık'ta verilecek

Festivalde yer alan Ustaya Saygı bölümünde "Kaos" ve "7 Avlu", Engelsiz Sinema bölümünde ise Özhan Eren'in "Son Mektup" ile Murat Saraçoğlu ve Özhan Eren'in yönetmenliğindeki "120" filminin gösterimi yapılacak. Festivalde ayrıca, "Kral Şakir Korsanlar Diyarı" filmi çocukların beğenisine sunulacak.

Söyleşi ve panellerin de gerçekleştirileceği festivalde, "Yeşilçam Sohbetleri" adı altında usta oyuncular Yusuf Sezgin ve Suna Yıldızoğlu, sevenleriyle anılarını paylaşacak.

TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven ve yapımcı Halil Kardaş'ın katılımlarıyla Belkıs Bayrak moderatörlüğünde "Bağımsız Yapımlar İçin Ortak Yapım Süreci" konulu bir panel gerçekleştirilecek. Ayrıca festival boyunca hem Yeşilçam'ın ölümsüz sanatçılarına ait hem de usta oyuncu Hülya Koçyiğit'e ait fotoğrafların olduğu iki farklı sergi yer alacak.

Altın Çınar Ödülleri ise 1 Aralık'ta gerçekleşecek gala gecesinde sahiplerini bulacak.