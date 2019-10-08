Son Dakika Haberleri: "7. Koğuştaki Mucize" 11 Ekim'de vizyona girecek
Son Dakika Güncel '7. Koğuştaki Mucize' 11 Ekim'de vizyona girecek

"7. Koğuştaki Mucize" 11 Ekim'de vizyona girecek

1 saat önce

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı "7. Koğuştaki Mucize" adlı film, 11 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı "7. Koğuştaki Mucize" adlı film, 11 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen koltuğuna Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu film, kızını her şeyden çok seven, masum ve saf bir babanın adalet arayışını konu alıyor.

Bu akşam galası yapılacak olan filmin basın gösterimi, sinema dünyasından isimlerin katılımıyla Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Güney Kore yapımı "Miracle in Cell No. 7" adlı yapımdan uyarlanarak hazırlanan filmin senaryosunu Kubilay Tat kaleme aldı.

Süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu, yapımcılığını ise Lanistar Media ile Motion Content Group'un üstlendiği filmin çekimleri Muğla ve Beykoz Kundura'da özel olarak kurulan platoda gerçekleşti.

"Çukur" adlı dizideki karakteriyle seyircilerin beğenisini kazanan Aras Bulut İynemli'nin başrolde olduğu yapımın oyuncu kadrosunda; Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon yer alıyor.

Hasan Özsüt'ün imzasını taşıyan filmin müzikleri de Prag Filarmoni Orkestrası tarafından kaydedildi.

Dram türündeki filmin hikayesi, özetle şöyle:

"1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları, adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir."

Aras Bulut İynemli, Mucize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:36 Kaynak: AA
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