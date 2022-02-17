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7. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın protokolü imzalandı - Son Dakika

7. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın protokolü imzalandı

17.02.2022 19:25
7. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın protokolü imzalandı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay arasında 7. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın protokolü imzalandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay arasında 7. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın protokolü imzalandı.

Demirbaş, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, geçen yıl düzenlenen turnuvanın salgın nedeniyle 2 gün sürdüğünü, bu yıl ise 7 gün süreceğini söyledi.

Böylesine büyük bir organizasyonu ilçelerinde düzenledikleri için Tulay ve ekibine teşekkür eden Demirbaş "İnşallah bu sene hem katılımı hem süresi anlamında hem de uluslararası sporcuların ilgisi bakımından çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Şimdiden tüm satranç severlere hayırlı olsun diliyorum." dedi.

Tulay ise Ankara'da ilk uluslararası turnuvayı Çubuk'ta başlattıklarını dile getirerek, "Pandemi dönemini bir tarafa bırakırsak her yıl bir yıl öncesinden daha güzel ve katılımcıların daha fazla memnun olduğu bir turnuva halini aldı. Biz de sizlere bu yaklaşımınızdan, satranç sporuna vermiş olduğunuz değerden dolayı çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İmza töreninin ardından Tulay, Demirbaş'a satranç tarihini anlatan kitap hediye etti.

Protokol imza törenine asbaşkan Nilüfer Çınar Çorlulu, Ankara temsilcisi Engin Güleç, Çubuk ilçe temsilcisi Veysel Kılınçarslan ve İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Seyda Topal katıldı.

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Satranç Turnuvası, Baki Demirbaş, Hisarcık, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 7. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın protokolü imzalandı - Son Dakika


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