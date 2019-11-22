Son Dakika Haberleri: "7. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri" sinema atölyeleri 2-7 Aralık'ta yapılacak
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"7. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri" sinema atölyeleri 2-7 Aralık'ta yapılacak

6 saat önce

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından organize edilen "7. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri" kapsamında 2-7 Aralık'ta sinema atölyeleri düzenlenecek.

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından organize edilen "7. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri" kapsamında 2-7 Aralık'ta sinema atölyeleri düzenlenecek.

SETEM yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen etkinlik kapsamında, öykü ve senaryo, belgesel, animasyon, kısa film, kamera önü oyunculuk ve filmlerden örneklerle İran sineması atölyeleri gerçekleştirilecek.

"Öykü ve Sinema Atölyesi" yazar Osman Şahin, "Kısa Film Atölyesi" yönetmen Rıza Kıraç, "Belgesel Film Atölyesi" yapımcı ve yönetmen Semra Güzel Korver, "Animasyon Atölyesi" yönetmen Özgül Gürbüz, "Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi" belgesel yapımcısı Fehmi Gerçeker ve "Filmlerden Örneklerle İran Sineması Atölyesi" sinema yazarı Rıza Oylum tarafından verilecek.

Atölyeler 2-7 Aralık'ta, SETEM'in Beyoğlu'ndaki merkezinde yapılacak.

İpekyolu, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:04 Kaynak: AA
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