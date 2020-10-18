İstanbul'da tenis heyecanı başlıyor

Türkiye'nin en köklü tenis organizasyonu olma özelliğini taşıyan İstanbul Challenger TED Open'da, yarın ana tablo müsabakaları başlayacak.

TED Spor Kulübünün bu yıl 72. kez ev sahipliği yapacağı organizasyonda, erkekler tenisinin önemli isimleri korta çıkacak. İstanbul Challenger TED Open'ın ana tablosunda 4 Türk sporcu mücadele edecek.

Milli tenisçi Cem İlkel dünya 225 numarası Fransız Elliot Benchetrit ile eşleşirken, Altuğ Çelikbilek turnuvanın 6 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Giustino ile korta çıkacak. Ergi Kırkın Belaruslu dünya 141 numarası İlya İvaşka ile Marsel İlhan ise Avusturyalı tenisçi Sebastian Ofner ile tur mücadelesi verecek.

İlki 1946 yılında düzenlenen turnuva, geçen yıllarda olduğu gibi yine erkekler tenisinin ünlü isimlerini ağırlayacak. TED Spor Kulübü kortlarında bu yıl 72. kez gerçekleştirilecek 104 bin 160 dolar toplam ödüllü turnuva, 25 Ekim Pazar günü tekler finaliyle sona erecek.

Pedro Martinez, 1 numaralı seri başı olarak mücadele edecek

Dünya sıralamasının 97. basamağındaki İspanyol Pedro Martinez, İstanbul Challenger TED Open'da 1 numaralı seri başı olarak mücadele edecek.

Klasmanın 112. basamağında bulunan, 4 Challenger şampiyonluğuna sahip İspanyol Jaume Munar ve 2018 TEB BNP Paribas Istanbul Open şampiyonu Taro Daniel de şampiyonluk kupası için ter dökecek.

Durmuş: "Türk sporcularımız için bir sıçrama tahtası niteliğinde"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, İstanbul Challenger TED Open'ın Türk tenisinin hafızası olduğuna dikkat çekerek, "1946 yılında İstanbul Enternasyonal olarak başlayan turnuvamız 2003'te dünyanın en iyi Challenger turnuvası seçildi ve başarısını tescilledi. Dünyanın geçtiği bu zor zamanlarda özverili çalışmalar ile bu sene de devam eden turnuvamız elbette Türk sporcularımız için bir sıçrama tahtası niteliğinde olması nedeniyle ülkemiz tenisi adına büyük önem taşıyor. Başarılı organizasyonu ile ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil eden İstanbul Challenger TED Open'a Türkiye Tenis Federasyonu olarak tüm kurullarımız ile katkı vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Pandemi şartları nedeniyle hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kontrollü seyirci girişi yapılacak İstanbul Challenger TED Open'da maçlar ücretsiz olarak izlenebilecek.