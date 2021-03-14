72 yıl sonra gelen tapu sevinci - Son Dakika

72 yıl sonra gelen tapu sevinci

14.03.2021 15:14
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Adana'da 72 yıl önce gerçekleşen sel felaketi nedeniyle Adana ve Mersin'deki 10 mahallede yaşanan tapu sorununu çözen AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci ve Abdullah Doğru, AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Av.

Adana'da 72 yıl önce gerçekleşen sel felaketi nedeniyle Adana ve Mersin'deki 10 mahallede yaşanan tapu sorununu çözen AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci ve Abdullah Doğru, AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Av.Mustafa Özkan ile birlikte, Dervişli, Mürseloğlu, Salmanbeyli, Karayusuflu ve Yalmanlı mahallelerine giderek vatandaşlara tapularının en kısa sürede verileceğinin müjdesini verdi.

Adana'nın içinden geçen Seyhan Nehri'nde 1949-1951 yılları arasında gerçekleşen büyük sel ve taşkın nedeniyle Seyhan Ovası sular altında kaldı. Adana'nın Seyhan ilçesi sınırları içerisindeki; Hadırlı, Yalmanlı, Karayusuflu, Salmanbeyli, Mürseloğlu ve Dervişler mahalleleri, Karataş ilçesi sınırları içerisindeki; Damlapınar Mahallesi, Yüreğir ilçesi sınırları içerisindeki; Gümüşyazı ve Karaahmetli mahalleleri ile Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çöplü ve Kefeli mahalleleri sel felaketinden etkilendi. Meydana gelen bu afetin tekrarlanmaması için o dönemde Devlet Su İşleri tarafından Seyhan Nehrinin iki yanına taşkınları önleyecek seddeler inşa edildi. Adana ve Mersin'e bağlı 11 köydeki vatandaşların seddelerin dışına taşınabilmesi için evleri DSİ marifetiyle kamulaştırılırken bu evlerin arsaları kamulaştırılmadı.

Adana ve Mersin ili sınırları içerisinde yer alan 11 köyde yaşayan vatandaşların yeni evlerini seddelerin dışında yapabilmeleri için kendilerine o dönemde Valilik eliyle arazi tahsis edildi. Tahsis edilen bu arazilerle ilgili 1960'lı yıllarda yapılan kadastro çalışmaları sırasında Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesinde yaşayan vatandaşların, üzerine evlerini yaptığı araziler kendi adlarına tapuya tescil edildi. Ancak Seyhan ilçesindeki Mürseloğlu Mahallesi ile Yüreğir ilçesindeki Gümüşyazı ve Karaahmetli mahallelerindeki taşınmazlar Maliye adına, diğer mahallelerdeki taşınmazlar ise DSİ adına tescil edildi, vatandaşların bu arsalarda kullanıcı olduğu bilgisi de tapulardaki beyanlar hanesine işlendi.

AK Parti milletvekilleri sorunu çözdü

Yaklaşık 72 yıl önce gerçekleşen afet neticesinde Adana ve Mersin'de 10 mahallede yaşanan arsa sorununu AK Parti Adana Milletvekilleri hazırladıkları kanun teklifi ile TBMM'ye taşıdı. AK Parti Milletvekilleri, 7269 sayılı "Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun" a eklenmesini sağladıkları geçici maddeyle 72 yıllık arsa sorununa çözüm buldular. Kısa süre önce kanun teklifinin TBMM'den geçerek yasallaşmasıyla vatandaşların arsalarının mülkiyetine sahip olup tapularını alabilmeleri sağlanmış oldu.

AK Parti Adana Milletvekilleri Dağlı, Erdinç, Zenbilci ve Doğru, 72 yıllık sorunun çözümünde emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile TBMM'ye sunduğumuz Kanun Teklifinin görüşmelerini Genel Kurulda gerçekleştirdik. Kabul edilen Kanun Teklifiyle Adana ve Mersin illerindeki 10 mahallenin 72 yıllık tapu problemi çözüme kavuştu. İmzaladığımız kanun teklifi yasalaştı. Teklifin yasalaşmasında büyük desteği olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Parti Sözcümüz Ömer Çelik'e, Genel Başkan Yardımcımız Jülide Sarıeroğlu ile Grup Başkanvekilimiz Mehmet Muş ve İl Başkanımız Mehmet Ay'a teşekkür ederiz. Seyhan ilçemize bağlı Dervişler, Karayusuflu, Mürseloğlu, Salmanbeyli ve Yalmanlı mahalleleri, Yüreğir'e bağlı Gümüşyazı ve Karaahmetli mahalleleri, Karataş'a bağlı Damlapınar mahallesi ile Tarsus'a bağlı Çöplü ve Kefeli mahallelerine hayırlı ve uğurlu olsun.

"Allah sizden razı olsun"

Kanun teklifinin yasallaşmasıyla Adana ve Mersin'deki 10 mahalledeki 72 yıllık arsa sorununu çözen AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci ve Abdullah Doğru, AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Av.Mustafa Özkan ile birlikte Dervişli, Mürseloğlu, Salmanbeyli, Karayusuflu ve Yalmanlı Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Milletvekilleri ve Başkan Özkan, vatandaşlara, 72 yıllık tapu sorunlarını çözdüklerini müjdeleyip, kanun teklifinin yasalaşması hakkında bilgi verdiler. Uzun yıllar sonra tapularını almaya hak kazanmanın sevincini yaşayan vatandaşlar da, "Allah sizden razı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bizleri büyük bir sorundan kurtararak yıllar sonra tapularımıza kavuşmamızı sağlayan tüm milletvekillerimize ve Başkanlarımıza teşekkür ederiz" dedi. - ADANA

72 yıl sonra gelen tapu sevinci
72 yıl sonra gelen tapu sevinci
72 yıl sonra gelen tapu sevinci
72 yıl sonra gelen tapu sevinci

Hisarcık, Mersin, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 72 yıl sonra gelen tapu sevinci - Son Dakika


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