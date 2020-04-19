74 yaşındaki kadının okuma sevinci - Son Dakika

İzmir'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi gittiği kursta okuma yazma öğrenen 74 yaşındaki Mahiye Akçay, evde okuma yazmanın keyfini çıkarıyor.

Karabağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede Barış Semt Merkezi'nde açılan okuma yazma kursuna gelen 6 çocuk ve 16 torun sahibi Mahiye Akçay, salgın öncesi okuma yazmayı söktü.

Pandemi nedeniyle evinden çıkmayan Akçay, kursta öğrendiklerini evde geliştirip, televizyonlardaki yazıları da takip etmeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçay, okuma yazma bilmemenin yaşamı boyunca çok zorluğunu yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Televizyonda bir alt yazı geçiyor, ne olduğunu anlamıyordum. Çocuklarım okuma yazma isteğimi anlayışla karşıladılar. Önceleri, 'Bu yaşta senden başka kimse var mı kursa giden?' diyen eşim de Allah razı olsun, 'tamam' dedi. Şimdi o da çok mutlu bu durumdan. Hiç değilse adımı yazabilsem diye başladığım bu kurs hayatımı değiştirdi."

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da semt merkezlerinin öncelikli amacının kadınları yaşamın içine katmak olduğunu belirtti. Selvitopu, salgın gündemi geçtikten sonra ilçede 16 olan semt merkezi sayısını 58'e çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.