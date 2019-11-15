Son Dakika Haberleri: 75. Yıl Sanat Galerisi Projesi ödül aldı
Son Dakika Güncel 75. Yıl Sanat Galerisi Projesi ödül aldı - Son Dakika

75. Yıl Sanat Galerisi Projesi ödül aldı

7 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Tescilli Kültür Varlığı Yapısı olan "75. Yıl Sanat Galeri'sinin Cumhuriyet Dönemi Eseri Rekreasyon Alanlarıyla Bütünleştirerek Tekrar Ayağa Kaldırılması Projesi" Tarihi Kentler Birliği'nce Proje Ödülü'ne layık görüldü.

75. Yıl Sanat Galerisi Projesi ödül aldı, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Tescilli Kültür Varlığı Yapısı olan "75. Yıl Sanat Galeri'sinin Cumhuriyet Dönemi Eseri Rekreasyon Alanlarıyla Bütünleştirerek Tekrar Ayağa Kaldırılması Projesi" Tarihi Kentler Birliği'nce Proje Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar adına, Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Özlem Kulak, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in elinden aldı.


ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz Tanıtım işbirliğinde düzenlenen Antalya'da yapılan YAPEX Restorasyon Fuarı, 9. yılında da Tarihi Kentler Birliğinin (TKB) Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nın ödül törenine ev sahipliği yaptı.


Kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla 2001 yılından bu yana düzenlenen, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'na 18'inci yılında 36 belediyeden gelen 60 proje katıldı. Projelerin mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarında uzman jüri tarafından değerlendirildiği yarışmada kazanan belediyelere ödülleri Antalya Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi.


Geçmişten günümüze kültür beşiği olmuş tarihi kent Adana'nın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı KUDEB Şube Müdürlüğü tarafından önümüzdeki 5 yıllık süreçte çalışmalara hız verilerek, kentin kültür ve turizmde hak ettiği yere getirilmesi amaçlanmaktadır. - ADANA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın, aynı gün başkalarıyla tartışıp küfürler yağdırmış Son dakika: Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 22:21:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 75. Yıl Sanat Galerisi Projesi ödül aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]