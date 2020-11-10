76 yaşındaki saraç ustası mesleğini yaşatmak için zamana direniyor - Son Dakika

76 yaşındaki saraç ustası mesleğini yaşatmak için zamana direniyor

10.11.2020 11:07
76 yaşındaki saraç ustası mesleğini yaşatmak için zamana direniyor, System.String[]

Erzincan'da unutulmaya yüz tutan saraçlığın son temsilcilerinden 76 yaşındaki Süleyman Arduç, 61 senedir deriye şekil vererek koşum takımı, hamut, çoban çantası, tasma, kemer, eyer üreterek çok sevdiği mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Erzincan'da unutulmaya yüz tutan saraçlığın son temsilcilerinden 76 yaşındaki Süleyman Arduç, 61 senedir deriye şekil vererek koşum takımı, hamut, çoban çantası, tasma, kemer, eyer üreterek çok sevdiği mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Süleyman Arduç, ailesine bakabilmek için 1959 yılında 15 yaşındayken başladığı saraçlık mesleğini o tarihten beri sürdürüyor.

İlerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü azmi ve heyecanıyla devam ettiren Arduç, kent merkezindeki Eski Sanayi içerisinde bulunan 15 metrekarelik iş yerinde, at arabası koşumları, binek veya çeki at takımları, kepenek, eyer, semer ve yular yaparak geçimini sağlıyor.

Bugünün gençlerinin saraçlık mesleğinin adını dahi duymadığını dile getiren Arduç, AA muhabirine, çocuk denebilecek yaşta başladığı saraçlığı ve ölünceye kadar yapacağını söyledi.

"Bu mesleğin son temsilcileriyiz"

Çırak bulamadıklarını ve gençlerin kendisininki gibi geleneksel mesleklere pek ilgi duymadığını belirten Arduç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çırak olarak kimse bu mesleği seçmiyor. Bu meslek tarihi bir meslektir. Ben ustamla askerlerimize çok iş yaptığımızı hatırlıyorum. Ancak şu anda bu mesleği devam ettirecek kimse kalmadı. Bizler bu mesleğin son temsilcileriyiz maalesef artık mesleğimiz bitiyor. Bu meslek zor olduğu kadar aynı zamanda veballi bir meslektir. Çünkü yaptığınız iş eğer hayvanı rahatsız ederse yaralanmasına da neden olabilir. İşinizde hassasiyet göstermeniz gerekir. Eskiden işlerimizi yetiştirmek için günlerce gece sabahlara kadar çalıştığımızı hatırlıyorum. Ben mesleğimi çok seviyorum. Ölünceye kadar da bu mesleğimi sürdürmeye devam edeceğim."

Saraçlığın artık teknolojiye direndiğini anlatan Arduç, bununla birlikte son yıllarda tarıma ve köye dönüşlerin olmasıyla işlerinin açıldığına dikkati çekti.

Özellikle yurt dışından gelenlerden sipariş aldığını aktaran Arduç, bunları zaman zaman yetiştirmekte de zorlandığını kaydetti.

Arduç, mesleğinin yok olmasından endişe duyduğunu belirterek, saraçlığı öğrenmek ve yaşatmak isteyenlere seve seve mesleğinin inceliklerini aktarabileceğini vurguladı.

Süleyman Arduç, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Bu mesleklerin yaşatılması lazım"

Erzincan İl Özel İdaresi Meclis Üyesi Sakin Sönmez de ilerleyen yaşına rağmen mesleğini severek sürdüren Süleyman Arduç'u taktir ettiğini söyleyerek, "Tabi saraçlık gibi birçok meslek artık yok olmaya başladı. Devletimizin özellikle yok olmaya başlayan bu tür meslekleri yaşatmak için destek vermelidir. Özellikle Kültür Bakanlığı desteği ile halk eğitim merkezlerinde bu mesleklerin yaşatılarak yeni çırak ve kalfaların yetiştirilmesi gerekir. Aksi takdirde bu meslekler yok olacak, bu nedenle hep beraber bu mesleğe sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

Erzincan, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 76 yaşındaki saraç ustası mesleğini yaşatmak için zamana direniyor - Son Dakika


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