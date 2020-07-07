78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi - Son Dakika

78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi

EDİRNE'de, koronavirüsle 78 gün mücadele eden kuyumcu Rahmi Cömert (52), kök hücre tedavisiyle hayata tutundu.

EDİRNE'de, koronavirüsle 78 gün mücadele eden kuyumcu Rahmi Cömert (52), kök hücre tedavisiyle hayata tutundu. İyileşmesinin ardından işinin başına dönen Cömert, bu süreçte 45 günü hiç hatırlamadığını ve evine başsağlığı telefonları bile geldiğini belirterek, "Bu olayı hiç kimse hafife almasın. Gerçekten çok zor bir süreç. Hayatta sağlıktan daha önemli hiçbir şey olmadığını herkese söyleyebilirim" dedi.

Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nde 35 yıldır kuyumculuk yapan Rahmi Cömert, 9 Mart'ta yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. İlk filmleri çekilen ve koronavirüs şüphesiyle enfeksiyon hastalıkları bölümüne sevk edilen Cömert'in ilk 2 testi negatif çıktı. Bu süreçte belirtileri ağırlaşan Cömert'in 3'üncü testi pozitif çıkınca yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 aylık yoğun bakım sürecinde 45 günü hiç hatırlamadığını söyleyen Cömert'in, bu süreçte kulaktan kulağa yayılan yanlış haberler sonucu evine baş sağlığı telefonları bile geldi. Son olarak Eskişehir ve Kayseri'den gelen iki kök hücreyle tedaviye olumlu yanıt veren Cömert, 27 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na adaylığına aday oldu
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda Falcao ve Lemina yer almadı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
'78 GÜNLÜK TEDAVİNİN 45 GÜNÜNÜ HATIRLAMIYORUM'

Edirne'de koronavirüs teşhisi konulan ilk hastalardan birisi olduğunu söyleyen Cömert, neredeyse tedavisi en uzun süren hastanın da kendisi olduğunu belirtti. Cömert, "Edirne'de ilk yatan benim, neredeyse son çıkan da benim. Aklımın ucundan bile geçmiyordu. Bugüne kadar hastaneye bile gitmemiş bir insanım. Biz grip zannediyorduk. Sağlık ocağına gittim, orada muayene edildim. Hemen film çekilmemiz gerektiğini, akciğerimde lezyonlar gözüktüğünü söylediler. Film çekilmek için gittiğimde beni direkt olarak enfeksiyona sevk ettiler. Enfeksiyondaki doktor hanım, hemen beni yatıracaklarını söyledi. Biz de anlamadık ne olduğunu. Esnaf olduğumuzu, yabancı müşterimiz olduğunu söyledik. Hatta neredeyse tüm işimiz yabancılarla dedik ve hemen yatışımız yapıldı. İlk tahlilimiz negatif geldi. Ama bende herhangi bir iyileşme yoktu, ateşim yüksekti ve nefes alma zorluğu çekiyordum. İkinci tahlilim yapıldı yine negatif geldi sonuç ama ben daha kötü olmuştum. Üçüncü tahlil de pozitif geldi. Bu süreçte 6 gün geçmişti. Bu 6 günün sonunda beni yoğun bakıma aldılar. Bundan sonraki 45 gün süreci hiç hatırlamıyorum. 37 gün entübe olarak kalmışım, mücadele etmişim" dedi.

'İLK YATAN VE EN UZUN KALAN HASTALARDAN BİRİYİM'

Kendisinin iyileştirilebilmesi için hemen hemen her ilacın kullanıldığını belirten ve son olarak kök hücre tedavisiyle yaşama tutunduğunu kaydeden Cömert, "Kullanılmadık hiçbir ilaç kalmamış. Yeni gelen ilaçların hepsi denenmiş. En son kök hücre uygulaması yapıldı. İki tane kök hücre tedavisi yapıldı, biri Eskişehir biri de Kayseri'den gelmiş. Onlar cevap vermiş. Yoğun bakımın ardından normal bölüme geçtim. Orada da 28 gün yattım. 78 gün hastanede kaldım. Yani ilk yatan, en uzun kalan ve en son çıkan hastalardan bir tanesiyim" diye konuştu.

'EVİMİZE BAŞ SAĞLIĞI TELEFONLARI GELMİŞ'

Tedavi sürecinde kendisi hakkında sürekli olarak 'vefat' haberlerinin de çıkarıldığını ve buna üzüldüğünü belirten Cömert, "O süreç içerisinde hep 'gitti geldi' diye bir sürü şeyler konuşulmuş. Evimize baş sağlığı telefonları gelmiş. Kardeşim hastaneye gidiyor ve beni görmek istediğini söylüyor. Orada vefat ettiğim söylenmiş birisi tarafından ve dolayısıyla çok üzülmüş. Sonra doktor bey durumumun stabil olduğunu ve yaşadığımı söylemiş" ifadelerini kullandı.

'BU BENİM İKİNCİ HAYATIM'

İyileşme sonrasındaki süreci 'ikinci hayatım' olarak tanımlayan Cömert, "Sonuç olarak iyileştim. Bu benim ikinci hayatım. Allah'a çok şükür. Yani kurtuldum. Bu olayı hiç kimse hafife almasın. Gerçekten çok zor bir süreç. Ben mutluyum. Hastalığımla ilgili herhangi bir sıkıntı kalmadı. Şu an çok iyiyim. Hayatta sağlıktan daha önemli hiçbir şey olmadığını herkese söyleyebilirim. Sağlık en büyük zenginlik. Herkes bugünlerin kıymetini bilsin. Bu hastalığı hafife almasın kimse" dedi.

'ALLAH ONU BİZE BAĞIŞLADI'

Cömert'in oğlu İbrahim Eren Cömert (16) ise babasının hastalık sürecinde çok zor günler yaşadıklarını belirtti. Cömert, "Babamın Covid-19 olduğunu hiç düşünmüyorduk. Hep zatürre olarak düşündük. Sonradan hastaneye yatınca testleri pozitif çıktı. 2 buçuk ay evde karantinada kaldık ve aklımız hep babamdaydı. Biz de çok üzüntülüydük bu süreçte. En son kök hücre tedavisiyle kurtuldu. Allah onu bize bağışladı. Bu süreçte sürekli bizi arayıp baş sağlığı dileyen oldu. Ama biz sürekli bunun doğru olmadığını söyledik. Sonuçta çok şükür kurtuldu. Herkesin dikkatli olmasını istiyorum. Çünkü kimin ne olacağı gerçekten belli değil" şeklinde konuştu.


Koronavirüs, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 12:09 Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:39 Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu 10:24 Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:38 Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:53 Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na adaylığına aday oldu
14:45
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda Falcao ve Lemina yer almadı
14:43
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
14:33
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı, su baskınlarını tekrar yaşamamak için tedbir alın
14:28
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
14:21
Düğünlerde takıların gelin ve damat yerine cansız mankenlere takılmaya başlamasıyla, satışlar patladı
14:19
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
14:05
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
13:41
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
13:28
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
13:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 14:54:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]