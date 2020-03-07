8 Mart Dünya Kadınlar Gününe doğru - Son Dakika

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Vali Şimşek, mesajında, doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıkları hissedilen kadınların, inanç, kültür, gelenek ve göreneklere göre ailenin ve toplumun temel direğini oluşturduğunu belirtti.

Bir toplumun gelişmişliğinin kadınlara verilen değerle ölçüldüğünü aktaran, Şimşek, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşından Cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar gerek cephede gerekse cephe gerisinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kadınlarımıza, bir çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkı verilmesiyle medeni ve siyasi haklar tanınmış, kadınlarımızın sosyal ve kültürel alanda, eğitimde, hukukta, aile iş ve çalışma hayatında eşit haklara sahip olmaları sağlanmıştır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştiren kadınlarımızın, bugün çalışma hayatı, eğitim, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve siyaset alanlarında konumlarının daha da güçlendiğini görmek bizleri sonsuz mutlu etmektedir. Başta şehit ve gazi eşleri ile annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım."

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tarihsel sürece baktığımızda Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yapılan düzenlemelerde kadınlarımız hem siyasal hem de toplumsal açıdan pek çok hakka sahip olmuş, Büyük Önder Atatürk ve arkadaşları, 1934 yılında ise dünyadaki çok sayıdaki uygar denilen ülkelerden önce Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermiştir. Çünkü kadınların toplumsal ve siyasal anlamdaki konumları, o ülkenin gelişmişlik düzeyiyle doğru orantılıdır. Tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anlamına uygun yaşanmasını diliyorum."

AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur da AK Parti Kadın Kolları olarak bu yılki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kahraman Türk kadınlarına ithaf ettiklerini aktararak, "Kahraman kadınlarımız ve tüm şehitlerimiz adına 1987'ye göndereceğimiz mesajlarla güllerimizi şehitlerimize ve askerlerimize göndererek TSK Güçlendirme Vakfı'nda gül bahçemizi oluşturuyoruz. Kahraman Türk kadınları asla bitmeyecek. Şehadetleriyle topraklarımızı bizlere vatan kılan, geleceğimizin emniyet içinde olmasını temin eden, ülkemizi her türlü terör belasından beri tutan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve hürmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.