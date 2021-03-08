8 Mart'ta başkan Kartoğlu'ndan kadınlara müjde - Son Dakika

8 Mart'ta başkan Kartoğlu'ndan kadınlara müjde

08.03.2021 17:06
8 Mart'ta başkan Kartoğlu'ndan kadınlara müjde, System.String[]

Başakşehir Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi'nde düzenlenen sanat terapi atölyesini başarıyla tamamlayan kadınlar, sertifikalarını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun elinden aldı.

Başakşehir Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi'nde düzenlenen sanat terapi atölyesini başarıyla tamamlayan kadınlar, sertifikalarını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun elinden aldı. Programda Başakşehirli kadınlara bir müjde veren Başkan Kartoğlu, Başakşehir Anne Çocuk Merkezi'nin yakında hizmete açılacağını söyledi.

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sertifika törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, BAKMER Koordinatörü Canan Özbek ve Başakşehirli kadınlar katıldı. Sanat Terapi Atölyesi'nin tanıtım videosunun ardından konuşan Psikolog Merve Akbaş, "Çocukluğumuz bizim anavatanımızdır. Travmalarımız atalarımızdan kök ailemize, kök ailemizden de bize aktarılan mirastır. Ruhumuzun ve bedenimizin şifa bulması da terapi yoluyla gerçekleşir. Bizler de BAKMER çatısı altında 100 kadın danışanımızla, geçmiş yaşam travmalarını aza indirebilmek için, sanat terapisi tekniğini kullanarak 8 haftalık bir yolculuğa çıktık" diye konuştu.

"Kadınlar geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor"

Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Kadın, ailenin hem ayrılmaz bir parçası hem de lokomotifidir. Sevgileri karşılıksızdır kadınların. Çocuklarımız için ilk ve ebedi öğretmenlerdir." dedi.

İnancımızda ve kültürümüzde kadınların önemli bir yeri olduğuna işaret eden Başkan Kartoğlu, "Cenneti annelerin ayakları altına seren, kadına 'sultan' benzetmesi yapan bir medeniyetin mensuplarıyız bizler. Ülkemizin vefakar kadınları başarıları, değerleri ve katkılarıyla geleceğe daha umutlu, daha mutlu bakmamızı sağlıyor" diye konuştu.

"Yakın zamanda açmayı planlıyoruz"

Başkan Kartoğlu, sertifika heyecanı yaşayan Başakşehirli kadınlara müjdeli bir haber de verdi. Başakşehir Anne Çocuk Merkezi'nin Şehit Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nde çok yakında faaliyete geçeceğini belirten Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Başakşehirli annelerimiz ve çocuklarımız için, birlikte çok güzel vakit geçirebilecekleri bir mekan hazırladık. Merkezin içerisindeki imalatlar bitti. Yakın zamanda açmayı planlıyoruz."

Başakşehirli kadınlara çiçek takdim edildi

Konuşmaların ardından sahneye davet edilen kadınlara, sertifikalarını Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Psikolog Merve Akbaş verdi. Sertifikalarını alan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çiçek takdim edildi. - İSTANBUL

8 Mart'ta başkan Kartoğlu'ndan kadınlara müjde
8 Mart'ta başkan Kartoğlu'ndan kadınlara müjde
8 Mart'ta başkan Kartoğlu'ndan kadınlara müjde
8 Mart'ta başkan Kartoğlu'ndan kadınlara müjde
8 Mart'ta başkan Kartoğlu'ndan kadınlara müjde

Yasin Kartoğlu, Kadınlar Günü, Başakşehir, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 8 Mart'ta başkan Kartoğlu'ndan kadınlara müjde - Son Dakika


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