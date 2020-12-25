8. Türkiye İnovasyon Haftası - Son Dakika

8. Türkiye İnovasyon Haftası

25.12.2020 17:09
8. Türkiye İnovasyon Haftası, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı İlker Aycı, "Tüm ihracatçı sektörler gibi bizim de katma değeri artırmak ve orta vadede hedeflemiş olduğumuz 150 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşmak için inovasyon ekseninde...

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı İlker Aycı, "Tüm ihracatçı sektörler gibi bizim de katma değeri artırmak ve orta vadede hedeflemiş olduğumuz 150 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşmak için inovasyon ekseninde hareket etmeniz gerektiğinin bilincindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Türkiye İnovasyon Haftası"nda konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı Aycı, Türkiye'nin en önemli döviz gelir kalemlerinden olan turizm, taşımacılık, eğitim, sağlık gibi çeşitli sektörleri tek bir çatı altında toplayan Hizmet İhracatçıları Birliği olarak, 2019 yılı itibarıyla 65 milyar dolarlık ihracat ve 1.800'ü aşkın üyeleriyle Türkiye'nin hedefleri için dur durak bilmeden çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Aycı, ham madde, enerji gibi yatırımlardan bağımsız ve sağladığı katma değerin neredeyse tamamına yakını yerli olan hizmetler sektörünün, cari açığın dengelenmesinde büyük bir rol oynarken, sürdürülebilir büyümenin de dinamosu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan köklü tarihimizi, kadim kültürümüzü, zekamızı ve iş yapma tecrübemizi yansıtan hizmet sektörümüzün hızlı bir ivme ile yükselen dünya hizmet sektörleri pazarında üst sıralara çıkması için dünyadaki gelişmeleri takip ederken, Birlik olarak oluşturduğumuz stratejiler doğrultusunda da adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Tüm ihracatçı sektörler gibi bizim de katma değeri artırmak ve orta vadede hedeflemiş olduğumuz 150 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşmak için inovasyon ekseninde hareket etmeniz gerektiğinin bilincindeyiz.

İnovasyon denildiğinde akıllara insansız fabrikalar, robotlar, teknolojik ürünler geliyor; fakat inovasyon bunların çok daha öncesinde ve dışında başlıyor. İnovasyon önce iş yerinde, iş kültüründe başlıyor. İnovasyon, pazarlamada müşteri ilişkilerinde başlıyor. İnovasyon, bir anlamıyla yepyeni bir şey ortaya koymak demek ama yepyeni bir şey ortaya koymak için önce üzerinde durduğunuz bir yapı olması gerekiyor. Halihazırda var olan şeyleri yeni bir şekilde değiştirmek, farklılaştırmak da inovasyondur."

İnovasyonun hem yenilik ortaya koymak hem de yenilemek demek olduğunu aktaran Aycı, "İşte, bu tarz bir yaklaşımla hizmet sektörümüze bakacak olursak, pazarlamadan iş yapış biçimlerimize, çalışan ilişkilerimizden üretim süreçlerimize dek inovasyonu çok farklı alanlarda uygulamamız mümkün. Mesela, Hollywood küresel bir dev ve ürettiği içerikle bütün dünyaya yayılmış durumda. Ama içerik değişirken Netflix gibi başka bir dev daha ortaya çıktı. Netflix hem var olan Hollywood içeriğini hem de kendi ürettiği yapımları bütün dünyaya satmak için internet üzerinden yayınlarla başarısını pekiştirdi." diye konuştu.

"(Yerli dizi) 146 ülkede 700 milyon kişi tarafından izleniyor"

Aycı, böyle önemli oyuncuların olduğu bir alanda ise yerli dizilerin başka bir yaklaşımla aile yapısına uygun ve samimi içerikleriyle bir farklılık sunduğunu anlatarak, güçlü hikayelerini etkileyici bir görsellikle birleştirerek bugün 146 ülkede tam 700 milyon kişi tarafından izlenen yerli dizilerin hem Türkiye markasının tanınması ve pazarlamasında önemlilik arz ettiğini hem de turizm sektörünü desteklediğini söyledi.

Türk yapımlarının gösterildiği ülkelerde uçak bileti, otel rezervasyonu kayıtlarında yapılan artışların, ortaya koydukları pazarlama çalışmalarının başarısını gösterirken, dizi sektörünün de yaptığı başarılı yapımlarla geldiği noktayı ve atılımlarını gösterdiğini vurgulayan Aycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hizmet sektörü, inovasyona açık. Bunun örneklerini üretmekten çekinmeyen bir sektör. Yazılım ve bilişim gibi zaten inovasyonun merkezi olan sektörlerimiz, başta mobil oyunlar olmak üzere, ortaya koydukları yenilikçi ürünlerle beraber, ülkemize önemli katkılarda bulunuyorlar ve ülkemize kayda değer bir döviz katkısı sunmaya devam ediyorlar.

Bunun yanı sıra mal ihracatçısının da destekçisi olan lojistik sektöründe yapılan inovasyonların ihracatımız üzerinde çarpan etkisi yarattığını da hatırlatmak isterim. Bir malın en iyisini, en hızlı şekilde ve en iyi fiyata üretmek kadar onu satın alan müşteriye de zamanında ve sağlam olarak teslim etmek rekabet gücümüze güç katıyor ve büyük etki yapıyor. Lojistik sektörümüzün verimliliğini artırmak, süreçleri hızlandırmak ve müşteri deneyimine yönelik inovatif çalışmalar sektörün ivmesini artırırken, mal ihracatına da katkı yapmayı sürdürüyor.

Turizmde geleneksel tanıtım çalışmalarının yanında kültür sanattan gastronomiye, doğal güzelliklerden alışverişe kadar sahip olduğumuz tüm varlıklarını turizmde farklı hedef pazarlara, farklı iletişim araçları ile anlatıyor olmamız, gelen misafirlere farklı tecrübeler yaşatmak için geliştirilen konseptlerin sektöre yön veriyor olması da bizim için ayrıca bir gurur kaynağıdır. Sağlık sektörümüzün ise sürekli kendini yenilemesi, geliştirdiği paketlerle müşterilerine farklı deneyimler sunmaları ve sağlık turizmi kavramıyla gelen turistleri ülkemizden unutulmaz hikayelerle uğurlamaları da sağlıkta inovasyonun güzel bir örneğini ifade ediyor."

Aycı, salgın döneminde hızlı karar alabilme ve bunu uygulayabilme yeteneğine sahip eğitim kurumların başta uzaktan eğitim olmak üzere gerçekleştirdiği inovatif yaklaşımların Türkiye'nin eğitimde de bir marka ve cazibe merkezi olma konumunu güçlendirdiğini vurgulayarak, "İnovasyonu bütünlüklü bir yaklaşımla ele almak hem kurumlarımızın hem de içinde ve dışında inovasyon olarak yaptığımız her alandaki işlerimizin bir bütün olduğu fikri ile hareket etmek, bu iş için çok gerekli.

İnovasyon sürekli bir arayış içinde olmayı, bazen yenilikleri ortaya koyarken hata da yaparak tecrübe kazanmayı gerektirir. İnovasyonu esneklik ve iş yerinde yeni fikirler üretilmesine alan tanımakla desteklemek de gerekiyor. Elbette kurumsal süreçler ve denetim mekanizmaları önemli ama şunu unutmamalıyız ki, sektörümüz, çalışanlarının kendi karar verme alanlarını genişleterek onlara daha çok sorumluluk vermemiz ile yenilikçi bakış açılarını da sunmalarını sağlayacaktır bize." yorumunu yaptı.

Türk Hava Yolları ailesi olarak inovasyonun yalnızca kurum içinde değil, kurum dışında yaratılan ekosistemler, yenilikçi şirketlerden üniversitelere kadar uzanan bir yelpazede oluşturulan bir ağ sayesinde daha da güçleneceğini düşünerek hareket ettiklerini belirten Aycı, "İnovasyonla iç içe olan ve inovasyonun sadece bir üründe yeniliğin ya da bir buluşun değil, iş yönetiminden pazarlamaya kadar tüm alanlarda uygulanabileceğini gösteren hizmet sektörünün bir parçası olmaktan da gurur duyuyoruz." dedi.

Türk Hava Yolları, Yönetim Kurulu, Türkiye, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8. Türkiye İnovasyon Haftası - Son Dakika


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