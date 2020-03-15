80 yaşındaki Kayserispor taraftarı seyircisiz maça geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor 80 yaşındaki Kayserispor taraftarı seyircisiz maça geldi - Son Dakika Spor

80 yaşındaki Kayserispor taraftarı seyircisiz maça geldi

6 saat önce

HES Kablo Kayserispor taraftarı Muhittin Laçin (80), koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan BtcTürk Yeni Malatyaspor maçını izlemek için stadyuma geldi.

80 yaşındaki Kayserispor taraftarı seyircisiz maça geldi, System.String[]

HES Kablo Kayserispor taraftarı Muhittin Laçin (80), koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan BtcTürk Yeni Malatyaspor maçını izlemek için stadyuma geldi. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verdiği Süper Lig karşılaşmasını izlemek isteyen Muhittin Laçin, stada giremedi. Yıllardır Kayserispor'u tribünlerden desteklediğini belirten Laçin, "Maçın seyircisiz oynandığını biliyordum. Evde duramadım. Yıllardır maçlara geliyorum. Kayserispor benim hayatımın her yerinde. Bir umut diye geldim ama olmadı" dedi.


- Kayseri
Batı Çalışma Grubu, Kayserispor, Laçin, HES, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:55 Kaynak: DHA
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