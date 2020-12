9 ayda 64 trafik cezası yazıldı; hatalı park uyarısı yaptı - Son Dakika

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, İsmail Demir (64), evine gelen 64 trafik cezasının şokunu yaşadı. Cezaların Elazığ 'da bulunduğu 9 aylık süre içinde hatalı park yüzünden yazıldığını belirten Demir, "Herkes kurallara uymalı. Yoksa bu duruma düşerler" dedi.

Edremit'te oturan İsmail Demir, ocak ayında hasta olan annesine bakmak için Elazığ'a gitti. 24 Ocak'ta meydana gelen depremde, evlerinin hasar gördüğünü belirten Demir, bu süreçte çadır ve konteynerde yaşadı. Geçen aylarda Edremit'e dönen Demir, evinin kapısına bırakılmış tebligatlarla karşılaştı. İkametinin bulunduğu Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahalle Muhtarlığına giden Demir, Elazığ'da kaldığı 9 aylık süre içinde hatalı park yüzenden 64 trafik cezası geldiğini gördü. İbrahim Demir'in aracına, her hatalı park için 132 TL'de toplam 8 bin 448 TL ceza kesildi. Başından geçen olayları anlatan İsmail Demir, şöyle konuştu: "Deprem sırasında Elazığ'daydım. Evim hasarlıydı ve akrabalarımın evi de yıkılmıştı. Orada çadır ve konteynerde kaldım. Annem de hastaydı ve onunla ilgileniyordum. Bu sırada yaklaşık 9 ay içinde 64 tane ceza yemişim. Elazığ'da birçok yer yıkıktı. Yıkılmayan yerlerde de polis şeritleri vardı. Annemin ilaçlarını alırken, doktora götürürken durduğum yerlerde ceza yazılmış. Cezalara ilişkin tebligatlar da ikametim olan Edremit ilçesi, Altınoluk Mahallesi'ndeki evime bırakılmış. Muhtarlığa gittiğimde 64 tane cezayla karşılaştım, şok oldum. Ben emekli bir insanım. Arabayı da satsam bu cezaları ödeyemeyecek durumdayım. Çok mağdurum. İnsanlara dikkatli olmalarını ve kurallara uymalarını tavsiye ediyorum. Yoksa bu duruma düşerler. Üzerlerinde emlakları varsa icraya bile düşer, onlar da gider. Şu an yapacak bir şeyim yok. Mağduriyetimin giderilmesi için gerekli makamlara başvuruda bulunacağım."

