9 aylık hamile olduğu için aşı yaptırmamıştı! Bebeğini göremeden hayatını kaybetti - Son Dakika

Gümüşhane SGK İl Müdürlüğü'nde çalışan ve doğum izni için gittiği Adana'da koronavirüse yakalanarak vefat eden 9 aylık hamile Vahide Bozer Yaman'ın aşı yaptırmadığı ortaya çıktı. Kadının vefatı, mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

MASASININ ÜZERİNDEKİ ÇİÇEK KAHRETTİ

Hamile olduğu için aşı olmadığı öğrenilen ve karnındaki bebeği sezaryenle alınan Vahide Bozer Yaman, çocuğunu kucağına alamadan koronavirüse yenik düştü. Gümüşhane'de görev yaptığı işyerinde ise geriye sadece masasının üzerindeki çiçeği kaldı.

İKİNCİ ÇOCUĞUNA HAMİLEYDİ

Gümüşhane Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde memur olarak görev yapan ve ikinci çocuğuna hamile olan Yaman, doğum izni alarak Adana'ya gitti. Burada 2 hafta önce Covid-19 hastalığına yakalanan Yaman, Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Bir süre önce durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine kaldırılan Yaman'ın karnındaki çocuğu sezeryan ameliyatıyla kurtarıldı.

Hasta yatağında kağıda yazarak oğlunun adını "Buğra" koyan Yaman, oğlunu sağ salim dünyaya getirdikten sonra durumu ağırlaştı ve entübe edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Yaman'ın cenazesi bugün memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin Yukarıçiyanli köyünde toprağa verildi.

MESAİ ARKADAŞLARI YASA BOĞULDU

Bir kız ve bir erkek çocuk annesi Vahide Bozer Yaman'ın ölüm haberini alan SGK İl Müdürlüğü'ndeki mesai arkadaşları ise yasa boğuldu. Yaman'ın iş yerinde sürekli gülen yüzüyle hatırlandığını ve çok içten olduğunu söyleyen iş arkadaşları, Yaman'ın aralarından çok erken ayrıldığını ifade etti.

"GERİDE 2 ÇOCUĞU KALDI"

Vahide Bozer Yaman'ın 3 yaşında bir kız çocuğu olduğunu ve 2'inci çocuğunun heyecanını yaşadığını dile getiren çalışma arkadaşı Selma Kartal, "Çok içten, sevecen, cıvıl cıvıl bir arkadaşımızdı. İşinde başarılı olmak için çok çaba sarf ediyordu. Öğrenme azmi vardı. 3 yaşında bir kız çocuğu vardı ve hamileydi. Ailesi yanına gitti doğumunu orada gerçekleştirecekti fakat Covid-19 nedeniyle hastaneye yattığını öğrendik. Sonrasında bebeğini sezeryanle aldılar, kendisi entübe oldu yaklaşık 2 hafta sonra hayatını kaybettiğini öğrendik. Çocuğunu göremedi. Tabi ki her anne gibi hayalleri vardı, çok gençti çok üzgünüz" diye konuştu.