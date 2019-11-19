Son Dakika Haberleri: 9. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde sponsorlara plaket verildi
Son Dakika Güncel 9. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde sponsorlara plaket verildi - Son Dakika

9. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde sponsorlara plaket verildi

6 saat önce

"9. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne sponsor olan kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket verildi.

9. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde sponsorlara plaket verildi, System.String[]

"9. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne sponsor olan kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş, Malatya Film Festivali kapsamında düzenlenen sponsor ödülleri gecesine katıldı.

Etkinlikte festivale destek veren kurum ve kuruluşlara ödülleri takdim edildi.

Festival Onursal Başkanı Vali Aydın Baruş ve Festival Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen geceye sponsor kurum ve kuruluşların yanı sıra ulusal basından, sinemacılardan ve sanatçılardan çok sayıda kişi katıldı.


Sponsor kuruluşlara ödüllerin verilmesi sonrası Malatyalı sanatçı Selahattin Alpay'ın mini bir konser vermesiyle gece sona erdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:48 Kaynak: AA
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