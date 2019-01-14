Son Dakika Haberleri: 94 Bin 385 Vatandaş Asfim'i Tercih Etti

94 Bin 385 Vatandaş Asfim'i Tercih Etti

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin her yaştan vatandaş spor yapsın diye hizmete açtığı Antalya Spor ve Fitnees Merkezleri'nde (ASFİM) bu güne kadar 94 bin 385 vatandaş ücretsiz yararlandı.

94 Bin 385 Vatandaş Asfim'i Tercih Etti, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin her yaştan vatandaş spor yapsın diye hizmete açtığı Antalya Spor ve Fitnees Merkezleri'nde (ASFİM) bu güne kadar 94 bin 385 vatandaş ücretsiz yararlandı.

Antalyalıları spor yapma alışkanlığı kazandıran ve sağlıklı bir yaşam sürerek formda kalmalarını sağlayan ASFİM'ler, vatandaşların vazgeçilmezi oldu. Antalya'nın dört bir yanında 12 merkezde faaliyet gösteren ASFİM'ler 2014 yılından bu yana yaklaşık 94 bin 385 vatandaşa profesyonel eğitmenler ve diyetisyen eşliğinde ücretsiz spor yapma imkanı sundu. Çocuk, genç, yaşlı her yaş grubuna hitap eden ASFİM'lerde, daha çok ev hanımları, emekliler ve öğrenciler gibi aktif çalışma hayatı dışında kalan kesimler boş vakitlerini sporla değerlendiriyor. Antalyalılar ASFİM'de aldıkları hizmetten çok memnun.

Yeni dönem kayıtları yaklaşıyor

İki ayda bir yenilenen ASFİM kurs kayıtlarının, yeni dönem başvuruları 15-27 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak kurslara, online kayıt sistemi ile www.abbsporhizmetleri.com web adresinden başvurmak mümkün. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:20 Kaynak: İHA

Diyetisyen, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


2 Yıl Sonra Kar Gören Iğdırlılar Göbek Attı Ekipler, Donmak Üzere Olan 50 Kişiyi Son Anda Kurtardı

Bu Görüntü, Polis Ekiplerini İntihar Şüphesiyle Harekete Geçirdi Atiker Konyasporlu Hurtado, 7 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 16:01:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 94 Bin 385 Vatandaş Asfim'i Tercih Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]