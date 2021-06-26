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95. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Burgas" isimli safkan kazandı - Son Dakika

95. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Burgas" isimli safkan kazandı

26.06.2021 17:52

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 95'incisini Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Burgas" isimli safkan kazandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 95'incisini Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Burgas" isimli safkan kazandı.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak ifade ediliyor.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 21'i erkek, 1'i dişi olmak üzere 22 at katıldı.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu Ahmet Çelik'in bindiği "Burgas" isimli safkan 2.27.36'lık derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Yarışta ikinciliği 2.27.53'lük derecesiyle Gökhan Kocakaya'nın bindiği ve Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu "Real Runner" adlı safkan aldı. Üçüncü sırada ise 2.27.54'lük derecesiyle Adnan Türkoğlu'nun sahibi olduğu ve Kadir Tokaçoğlu'nun bindiği "Megaloman" adlı safkan geldi.

Bakan Kasapoğlu izledi

Yarışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hipodromda seyretti.

Veliefendi Hipodromu'nda koşulan yarışı Kasapoğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve TJK Başkanı Serdal Adalı, protokol tribününden takip etti.

Seyircisiz gerçekleştirildi

Gazi Koşusu'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyirci alınmadı.

Her sene Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen ve yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği "Derbi", geçen yıl gibi seyirci olmadan yapıldı.

Ahmet Çelik, rekorunu geliştirdi

Son 6 Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Ahmet Çelik, bu seneki yarışı da ilk sırada bitirerek üst üste en çok kazanma rekorunu geliştirdi.

89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber", 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance", 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" isimli safkanla kazanan Ahmet Çelik, bu yıl da "Burgas" isimli safkanla ilk sırada geldi.

Unutulmaz jokey Ekrem Kurt, 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanmıştı.

Kazanan atın sahibine büyük ödül

Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine hatırı sayılır bir miktarda ödül kazandırdı.

Gazi Koşusu'nda 2021 yılı birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin lira olarak belirlendi. Koşuyu kazanan "Burgas" adlı safkanın sahibi Sanem Kahraman, birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi primi ve yetiştiricilik primi ile toplamda 3 milyon 737 bin 850 lira ikramiyeyi de elde etti.

Yarışta dereceye giren taylardan ikincinin sahibine 840 bin, üçüncünün sahibine 420 bin, dördüncünün sahibine 210 bin, beşincinin sahibine de 105 bin lira ödenecek.

95. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan kazandı
95. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan kazandı
95. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan kazandı
95. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan kazandı

Veliefendi Hipodromu, Ahmet Çelik, Gazi Koşusu, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 95. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı 'Burgas' isimli safkan kazandı - Son Dakika


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