Son Dakika Haberleri: A. Konyaspor'da M. Başakşehir Hazırlıklarını Sürdürüyor

A. Konyaspor'da M. Başakşehir Hazırlıklarını Sürdürüyor

7 dakika önce

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

A. Konyaspor'da M. Başakşehir Hazırlıklarını Sürdürüyor, System.String[]
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Atiker Konyaspor, ligde bu hafta konuk olacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları kapsamında taktik bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı ve Ertuğrul Taşkıran dışında tüm futbolcular katıldı. Koşu ve serbest ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 3 grupta oynanan 5'e 3 ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:47 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir, Sportif Başarılarla Kasasını Doldurdu! Arda Turan: Ben Metin Oktay Olamam Fenerbahçe Yöneticisi Burhan Karaçam: 500 Milyon Lira Toplarım İstanbul'da 7 İlçede Oy Sayım İşlemi Tamamlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 17:54:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A. Konyaspor'da M. Başakşehir Hazırlıklarını Sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]