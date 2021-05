A Milli Futbol Takımlarına sponsor desteği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Ülker arasında Milli Futbol Takımları sponsorluğunu kapsayan iş birliği anlaşması imzalandı.

Yapılan anlaşma ile Ülker, A Milli Futbol Takımına 5 yıl süreyle resmi sponsor oldu. Ülker, Erkek Milli Takımlarının resmi sponsorluğunun yanı sıra Kadın Milli Takımlar ve eMilli Futbol Takımlarının da ana sponsorluğunu üstlendi. TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp Tesisleri'nde gerçekleşen sponsorluk anlaşması imza törenine; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Alkın Kalkavan, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Ülker CEO'su Mete Buyurgan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası'nın yanı sıra federasyon yetkilileri katıldı.

NİHAT ÖZDEMİR: BU ANLAŞMANIN VERDİĞİ GÜÇLE ÜLKEMİZİ MUTLU EDECEK BAŞARILAR KAZANACAĞIZMilli takımlar düzeyinde başarılı bir süreç geçirdiklerinden dolayı sponsorlukların da arttığını söyleyen TFF Başkanı Özdemir, "Türkiye Futbol Federasyonu ile ülkemizin en köklü markalarından Ülker arasında yapılacak sponsorluk imza törenimize hoş geldiniz. Ülker ile 9 yıl süren harika iş birliğimize verdiğimiz mola bugün itibariyle sona eriyor ve yeni bir döneme başlıyoruz. Bugün atacağımız imzalarla Ülker, 5 yıl süreyle, Erkek Milli Takımların resmi, Kadın Milli Takımlar ve e-Milli Takımların ana sponsoru olacak. Bu sponsorlukların kapısını başarıların araladığını da belirtelim. Sayın Şenol Güneş hocamız ve A Milli oyuncularımızın hakkını vermemiz gerekiyor. İnşallah yakaladıkları bu güzel hava ile gerek EURO 2020 finalleri, gerekse 2022 Dünya Kupası elemelerinde hayallerimizi gerçekleştirecekler. Sayın Necla Kıragası Hocamız ile yeni bir yapılanmaya giren Kadın A Milli Takımımız Eylül ayında başlayacak 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası elemeleri için bizleri umutlandırıyor. Avrupa'nın en iyi 16 ülkesi arasına adını yazdıran E-Millilerimiz, Temmuz ayında düzenlenecek. UEFA e-Euro2021'e katılmaya hak kazandı. Onları da tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Millilerimizin elde edeceği yeni zaferlerle, bizlere bu değerli katkıları yapan Ülker'in "mutlu et, mutlu ol" sloganına destek oluruz. Bu anlaşmanın Milli takımlarımız ve Ülker için hayırlı olmasını diliyor, herkese saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.ALİ ÜLKER: DESTEĞİMİZİ DAHA DA BÜYÜTÜYORUZFutbolun sadece bir 'erkek oyunu' olmadığını ve fırsat eşitliği konusunda farkındalık sağlaması açısından, A Milli Kadın Futbol Takımının önemli bir rol model teşkil ettiğini söyleyen Ali Ülker, "TFF ile yaptığımız bu anlaşma kapsamında Erkek Milli Takımlar resmi sponsorluğunun yanı sıra Kadın Milli Takımlar ve eMilli Takımlarımızın da ana sponsorluğunu üstlenerek desteğimizi daha da büyütüyoruz. Bu açıdan Kadın Milli Takımlarının ana sponsoru olmaktan da özellikle mutluluk duyuyoruz" ifadelrini kullandı.ALKIN KALKAVAN: BU DÖNEMDE BÖYLE ÖNEMLİ BİR ANLAŞMA İMZALAMAKTAN ÇOK MUTLUYUZTFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üyesi Alkın Kalkavan da, Ülker'in uzun yıllardır milli takımlara verdiği desteklerin takdire şayan olduğunu söyleyerek, "Pandeminin etkilerinin sürdüğü böylesine zor bir dönemde, EURO 2020 başlamadan hemen önce; böylesine önemli bir anlaşma imzalamaktan dolayı oldukça mutluyuz. Pandemi başladığından beri, Ülker anlaşmasıyla beraber toplam 11 adet yeni markayla Milli Takımlarımıza özel ticari ortaklık anlaşması imzaladık. Aynı zamanda sözleşmesi sona eren iki ortağımızla da, anlaşmalarımızı yeniledik. Bu dönemde, sponsorluk yapımızı da çeşitlendirdik ve bizimle ortaklık yapmak isteyen markalara özel fayda paketleri geliştirdik. UEFA'nın raporlarına göre de bu dönemde sponsorluk piramidini korumakla kalmayıp, Erkek A Milli Takımlarının sponsorluk portföyüne 7 adet marka ekleyen tek federasyon olduğumuzu da gururla paylaşmak isteriz" şeklinde konuştu.ŞENOL GÜNEŞ: DEV MARKALARLA AİLEYİ HER GEÇEN GÜN DAHA DA GENİŞLETİYORUZA Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni anlaşmadan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Yapmış olduğumuz iş bize bir sorumluluk yüklüyor. Bu tarz destekleri gördüğümüzde de hem ciddiyetimiz hem de sorumluluğumuz artıyor. Bizim çocuklarla birlikte tüm insanlarımızla bütünleşerek büyük bir aile olduk. Dev markaların da aramıza katılmasıyla bu aileyi her geçen gün daha da genişletiyoruz. Arkamızdaki desteğin ve bizden beklentilerin farkındayız. Bunlara en iyi şekilde karşılık verebilmek için de hep çalıştık, daha da çok çalışacağız. Hedeflerimiz, hayallerimiz var. Marka değerimizi büyüttükçe, yeni ve güçlü sponsorların aramıza katıldığını görmek bize mutluluk veriyor. Ülker ile federasyonumuz arasında yapılan anlaşmanın tüm taraflara ve ülke futboluna hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.NECLA GÜNGÖR KIRAGASI: NE MUTLU Kİ ARTIK TÜRK FUTBOLUNDA KADININ ADI VARSponsorluk anlaşmasının ülke futboluna çok büyük katkı sağlayacağını söyleyen Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ise "Bu ortaklık kuşkusuz yeni dönemde de futbolumuz için son derece yararlı olacak. Bu iş birliğine sorumlu olduğum kadın futbolunun penceresinden baktığımda büyük heyecan duyuyorum. Başkanımızın, yönetim kurulumuzun, idarecilerimizin büyük gayretleri ve her geçen gün aramıza katılan yeni sponsorlarla ülkemizde kadın futbolu giderek daha büyük ilgi görüyor. Bu da bizi motive ediyor ve daha iştahla çalışmamızı sağlıyor. Ne mutlu ki artık Türk futbolunda kadının adı var. ve kadınların sesi her geçen gün daha gür çıkıyor. Ümit ediyorum yakın gelecekte Kadın Milli Takımlarımız, FIFA ve UEFA organizasyonlarının elemelerinde daha üst klasmanlarda ardından da büyük turnuvalarda yer alacak. Daha önce Dünya'da ve Avrupa'da sesini duyuran ayrıca 11 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize büyük mutluluklar yaşatacağına yürekten inandığımız A Milli Takımımız gibi Kadın Milli Takımımız da Türkiye'nin yüzünü güldürecek, Türk kadınının neler yapabileceğini herkese gösterecek. Bu iş birliğinin hayata geçirilmesinde katkı koyan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Ali Ülker, sponsorluk anlaşmasına imzalarını attı. Tören karşılıklı hediye takdimleriyle sona erdi.