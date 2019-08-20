Son Dakika Haberleri: A Milli Futsal Takımı'nın Yalova kampı başladı
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A Milli Futsal Takımı'nın Yalova kampı başladı

2 saat önce

A Milli Futsal Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi Yalova'da kampa girdi.

A Milli Futsal Takımı'nın Yalova kampı başladı, System.String[]
A Milli Futsal Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi Yalova'da kampa girdi.
Milli takım kafilesindeki 18 sporcu, Yalova 90. Yıl Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda teknik direktör Sercan Görgülü yönetimindeki ilk antrenmanla hazırlıklarına başladı.
Görgülü, gazetecilere yaptığı açıklamada, futsal liglerinin geçen mayıs ayı sonunda tamamlandığını hatırlattı.
Lig maçlarında izleyip tespit ettikleri oyuncuları kampa aldıklarını belirten Görgülü, şöyle konuştu:
"Yalova'da hazırlık maçı yapmadan 4 gün boyunca çift antrenman gerçekleştireceğiz. Burada amacımız, oyuncularımızın durumlarını görmek, futsaldan kopmamalarını sağlamak. Bundan sonra ekim ve aralık ayında iki kamp daha yapacağız. O kamplarda uluslararası hazırlık maçları oynayacağız. Hayırlısıyla ocak ayındaki maçlara hazırlanacağız. Hedefimiz, olabildiğince başarılı olmak."
Gençleşen bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Görgülü, Türkiye'de futsalın yaygınlaşması ve insanlar tarafından sevilmesi sonucunda büyük hedeflerin planlanabileceğini sözlerine ekledi.
A Milli Futsal Takımı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Adem Enes İbrahimağaoğlu (Trabzonspor), Recep Taş, Muhammet Altunay (Alibeyköyspor), Erkan Çınar, Mustafa Gürkan Varlık (Beşiktaş), Enes Güler (Göynük Belediyespor), Berkan Mahmut Keskin, Göktan Işılak (Galatasaray), Kamil Can Akparlak (Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ), Hasan Fehmi Ekmen (Mardin Büyükşehir Belediyespor), Ahmet Can Tekin (1926 Polatlı Belediyespor), Berkay Bayır (Kavacıkspor), Mehmet Yiğit (Keçiören Belediye Bağlumspor), Veysel Okur (Medcem Silifkespor), Burak Özdemir (Zvg Cagemax), Eray Can Akkaya (Sultangazi), Muhammed Furkan Özhan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) ve Berat Altındiş (Bursaspor).
Avrupa, Yalova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:16 Kaynak: AA
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