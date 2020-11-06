A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan maçının hazırlıklarına başladı

06.11.2020 21:49
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ile karşılaşacağı müsabaka öncesinde bir araya gelerek çalışmalarına başladı.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ile karşılaşacağı müsabaka öncesinde bir araya gelerek çalışmalarına başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 kişilik kadroyla toplanan milliler, çalışmalarına Ahmet Cömert Spor Salonu'nda devam edecek.

İstanbul'un ev sahipliğinde Kovid-19 salgını nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda, ay-yıldızlılar 14 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Millilerin 19 kişilik aday kadrosu şöyle:

Melis Gülcan, Esra Ural Topuz (Bellona Kayseri Basketbol), Tilbe Şenyürek, Işıl Alben (Botaş), Gizem Yavuz (Çankaya Üniversitesi), Gökşen Fitik, Manolya Kurtulmuş (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Sevgi Uzun, Tuğçe Canıtez, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe Öznur Kablo), Pelin Derya Bilgiç, Cansu Köksal, Meltem Yıldızhan (Galatasaray), Derin Yaya, Gizem Başaran (Hatay Büyükşehir Belediyespor), Kübra Erat (İzmit Belediyespor), Harika Gözde Eldaş (Nesibe Aydın), Kuanitra Holingsvorth (Kulüpsüz), Merve Aydin (CB Al-Qazeres Extremadura).

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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