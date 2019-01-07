Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı

2 saat önce

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Slovakya ile Antalya'da yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı, System.String[]
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Slovakya ile Antalya'da yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar 14 ve 23 Ocak'ta Slovakya ile hazırlık maçları oynayacak.

Teknik direktör Talat Tuncel yönetimindeki A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Fatma Şahin, Gamze Nur Yaman (Beşiktaş), Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor)

Defans: Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor), Didem Karagenç (Beşiktaş), Ebru Uzungüney (TSV Schoot Mainz), Fatma Işık (FV Löchgau), İpek Kaya (FC Metz), Medine Erkan (Kocaeli Futbol Kulübü), Kezban Tağ (Karadeniz Ereğli Belediyespor)

Orta saha: Arzu Karabulut, Derya Arhan, Gizem Gönültaş (Beşiktaş), Busem Şeker, Ebru Topçu (Konak Belediyespor), Dilan Ağgül, Selin Dişli (Bayer Leverkusen), Ece Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Ecem Cumert (SV Alberweiler), Fatma Kara (Vikingur), Sevgi Çınar (ALG Spor)

Forvet: Başak Gündoğdu (Beşiktaş), Kader Hançar (Konak Belediyespor), Melike Pekel (Paris Saint Germain).

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:22 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tam 3 Milyon Tane! Ahırda Yetiştirdiği Solucanlar Ekmek Kapısı Oldu Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır'dan İlk Açıklama

Fenerbahçe, Kudret Oben Saraçoğlu ile Sözleşme İmzaladı Arkadaşının Evindeki Partiye Katılan Genç Kadın, Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 19:22:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]