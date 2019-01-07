A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Kadın Futbol
Takımı'nın 14-23 Ocak tarihleri arasında Antalya
'da Slovakya
ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 14 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de toplanacak.
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:
Kaleci - Fatma Şahin
(Beşiktaş
), Gamze Nur
Yaman (Beşiktaş), Selda Akgöz (Ataşehir
Belediye Spor)
Defans - Berna Yeniçeri
(Konak
Belediye Spor), Didem Karagenç
(Beşiktaş), Ebru Uzungüney (TSV Schoot Mainz), Fatma Işık
(FV Löchgau), İpek Kaya (FC Metz), Medine Erkan
(Kocaeli
Bayan FK), Kezban Tağ (Karadeniz Ereğli Belediye
Spor)
Orta saha -
Arzu Karabulut (Beşiktaş), Busem Şeker (Konak Belediye Spor), Derya Arhan (Beşiktaş), Dilan Ağgül (Bayer
04 Leverkusen
), Ebru Topçu
(Konak Belediye Spor), Ece Türkoğlu
(Karadeniz Ereğli Belediye Spor), Ecem Cumert (SV Alberweiler), Fatma Kara
(HK/ Vikingur), Gizem Gönültaş
(Beşiktaş), Selin Dişli (Bayer 04 Leverkusen), Sevgi Çınar
(ALG Spor)
Forvet -
Başak Gündoğdu
(Beşiktaş), Kader Hançar (Konak Belediye Spor), Melike Pekel (Paris Saint Germain
FC)