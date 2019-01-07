Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı

1 saat önce

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 14-23 Ocak tarihleri arasında Antalya'da Slovakya ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu açıklandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı, System.String[]
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 14-23 Ocak tarihleri arasında Antalya'da Slovakya ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 14 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de toplanacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci -

Fatma Şahin (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Beşiktaş), Selda Akgöz (Ataşehir Belediye Spor)

Defans -

Berna Yeniçeri (Konak Belediye Spor), Didem Karagenç (Beşiktaş), Ebru Uzungüney (TSV Schoot Mainz), Fatma Işık (FV Löchgau), İpek Kaya (FC Metz), Medine Erkan (Kocaeli Bayan FK), Kezban Tağ (Karadeniz Ereğli Belediye Spor)

Orta saha -

Arzu Karabulut (Beşiktaş), Busem Şeker (Konak Belediye Spor), Derya Arhan (Beşiktaş), Dilan Ağgül (Bayer 04 Leverkusen), Ebru Topçu (Konak Belediye Spor), Ece Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediye Spor), Ecem Cumert (SV Alberweiler), Fatma Kara (HK/ Vikingur), Gizem Gönültaş (Beşiktaş), Selin Dişli (Bayer 04 Leverkusen), Sevgi Çınar (ALG Spor)

Forvet -

Başak Gündoğdu (Beşiktaş), Kader Hançar (Konak Belediye Spor), Melike Pekel (Paris Saint Germain FC)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:30 Kaynak: DHA

Spor
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