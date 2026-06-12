A Milli Takım kampında en çok merak edilen detay - Son Dakika
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A Milli Takım kampında en çok merak edilen detay

A Milli Takım kampında en çok merak edilen detay
12.06.2026 14:52
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A Milli Takım'ın yıldızlarından Eren Elmalı, Dünya Kupası öncesindeki antrenmanda bandanalı görüntüsüyle dikkat çekti. Milli futbolcunun sır gibi sakladığı yeni imajı merak konusu oldu.

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçına hazırlanırken, antrenmanda dikkat çeken isimlerden biri Eren Elmalı oldu. Milli futbolcunun başına taktığı bandana, çalışmanın en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi.

DÜNYA KUPASI İMAJI MERAK EDİLİYOR

Avustralya karşılaşması öncesinde bandanalı görüntü veren Eren Elmalı'nın, Dünya Kupası için hazırladığı yeni tarzı merak konusu oldu. Milli futbolcunun bandananın altında nasıl bir saç modeli tercih ettiği ve ilk maçta nasıl bir görüntüyle sahaya çıkacağı konuşulmaya başlandı.

GÖZLER İLK MAÇTA OLACAK

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşması öncesinde Eren Elmalı'nın antrenmandaki görüntüleri dikkat çekti. Futbolseverler, milli oyuncunun ilk maçta bandanayla mı yoksa yeni imajıyla mı sahada yer alacağını merak ediyor.

A Milli Takım kampında en çok merak edilen detay
A Milli Takım kampında en çok merak edilen detay
A Milli Takım kampında en çok merak edilen detay

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Milli Takım, Eren Elmalı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası A Milli Takım kampında en çok merak edilen detay - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Takım kampında en çok merak edilen detay - Son Dakika
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