Gelecek maça vurgu yaptı! Vincenzo Montella, Hırvatistan zaferini değerlendirdi

Hırvatistan'ı deplasmanda yenen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"ONLARI TOPRAKLARINDA İLK DEFA YENİYORUZ"

Maça değinen İtalyan çalıştırıcı, "Maçtan önce de Barış'ın hızını kullanacağımızı söylemiştim, onların iki stoperi yetişemeyecek demiştim. Allah'tan öyle bir pozisyona denk geldi. Aslında çok zor bir maça çıktık. Hırvatistan, Avrupa Elemeleri'nde kaybetmemişti kendi evinde. Hırvatistan topraklarında ilk defa onları yeniyoruz. Sonuna kadar mücadele veren bir takımımız vardı. Bu ruhu saha dışında da gösterdiler. Milli Takım'ın ailesine de teşekkür etmek istiyorum. Geldiğim ilk günden beri bize destek verdiler. Herkes bir oldu ve sonrasında bunu başarabildik" dedi.

"BENİ ÜZEN BİR GOL DAHA ATAMAYIŞIMIZ"

Takımı değerlendiren başarılı teknik adam, "En üzücü tarafı, ilk yarıda bir gol atma ihtimalimiz daha vardı. O golü atamadığımız için yorucu oldu ama hepsiyle gurur duyuyorum. Takım ruhunu sahaya yansıttılar. Hepsi çok iyiydi. Herkes çok yüksek seviyede performans gösterdi. Samet uzun zamandır 90 dakika oynamıyor ama iyi performans gösterdi. Biz maçı 2005'li ve 2000'li oyuncularla bitirdik. Bu geleceğimiz için de önemli bir adımdı. Çok mutluyum oraya gideceğimiz için. Ne kadar destek verebileceklerini biliyorum. O yüzden kesinlikle bizim için artı bir güç olacak" şeklinde konuştu.

"GELECEK MAÇ DAHA ZOR OLACAK"

Letonya maçı hakkında konuşan Montella, "Deneyimlerime göre, bir dahaki maçın en zor maç olduğunu düşünüyorum. Grubun sonuncusuyla oynuyorsunuz, tamamıyla farklı bir maça hazırlanmamız gerekiyor. 3 günde zihinsel ve fiziksel enerjimizi toparlamamız ve iyi hazırlanmamız lazım. Sadece mutlu olduğunu söyleyebilirim. İtalya ve Türkiye'nin 1000 yıllık tarihi var. Çok güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Türkiye için çok önemli olacak. İtalya'nın gelişimi için de çok anlamlı bir yeri var" ifadelerini kullandı.