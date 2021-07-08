Şenol Güneş: "İstifa etmeyi düşündüm"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası sonrası istifa etmeyi düşündüğünü söyledi. Güneş, ayrıca ekibine dahil etmek için Emre Belözoğlu ile görüşmeler yaptığını ifade etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güneş, istifa edip etmeyeceği yönündeki bir soruya, "İstifa etmek etmemek bunlar hep seçenek. Böyle bir şeyi tabi düşündüm, konuştum, tartıştım. Sonunda da kalmamın, göreve devam etmemin doğru olduğuna karar verdim. Bunun da yeterli olduğunu düşünüyorum" cevabını verdi.

"EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞTÜM"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Ekibinizde Emre Belözoğlu olacak mı?" şeklinde sorulan soruyu ise, "Emre Belözoğlu ile görüştüğüm doğrudur. Değişimin olacağını söyledik. Bunda gizli bir şey yok. Değişim olacak. Şu anda görüşüyorum, iki defa görüştüm, daha sık da görüşebilirim. Emre ile ilgili siz de biliyorsunuz, kamuoyu da biliyor. Yazıyorsunuz, bana da bir şey kalmıyor. Görüşüyorum çünkü Emre ile ilgili düşüncemi kamuoyu biliyor zaten. Başlamasaydı bizle başlamasını isterdim dedim. Sportif Direktör olarak başlamasını doğru bulmadığımı söyledim. Emre'nin yeteneğini, karakterini, oyunculuğuna ve bu işe gönül vermesiyle uzun vadeli olacağını düşünüyorum. Daha henüz kesinleşmedi, görüşüyoruz. Olmayan bir şeyi açıklarsam doğru olmaz" diye cevapladı.

"TAYLAN'LA İLGİLİ BİR SIKINTIM VAR"

"Hiçbir oyuncuyu kendi performansında gördüğümüzü söyleyemem" diyen Şenol Güneş, oyuncu tercihleri hakkında sorulan soruya ise, "Mahmut sakatlandı, bel sakatlığı vardı. Yükleyince belinde rahatsızlığı var, düzelir miydi? Efecan ile Halil vardı, orada Cengiz düşündüğüm oyuncuydu, Kenan oynuyor, Abdülkadir vardı. Salih'e gelince orta saha benim düşündüğüm oyuncular içinde Ozan, Okay, İrfan, Hakan, Taylan, Dorukhan vardı, Dorukhan daha iyi durumdaydı. İrfan da sakatlıktan geldi, gol atınca dışarıya aldık. 'Hocam çok yoruldum' dedi. Merih, İrfan ve Cengiz Mart'ta da yoktu. Salih, Berad o dediğim oyuncuların gerisinde düşündüğüm oyunculardı. Taylan'la ilgili bir sıkıntım var, Taylan benim seyrettiğim maçlara göre daha durağan geldi. İyi görmüyorum. Dorukhan arada parlıyor ama daha iyi göründü. Kaan'ı denedim, Kaan daha iyi geldi. Taylan turnuvadan geldi ilk geldiği gün ameliyat oldu. Doktoru aradım, 'Var mıydı sakatlığı?' dedim 'Yok tedbir amaçlı oldu' dedi. Nasıl bir iştir anlamadım dedim. Ama bir belirti görmedik, idmanları yaptı ama temposu düşüktü. Olsa söylerdim. Temposu düşüktü, olabilir belki bir rahatsızlığı vardı, kasık fıtığı vardı büyük ihtimalle. Onun üzerine gelip ameliyat oldu. Ama olumsuz bir durum. Benim için de olumsuz ama asıl onun için olumsuz. En azından gelip hocam sakatlığım var ne düşünüyorsun diyebilirdi? Hasan Ali söyledi bunu, git ameliyat ol dedik. Bunda yapacak bir şeyim yok. Sakatlığım yok diyor bana, ameliyat niye oldu? Ben de size soruyorum" yanıtını verdi.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILDIK, HİÇ PARA ALMADIK, KİMSE DE PRİM ALMADI"

Güneş, Avrupa Şampiyonası'nda takımdaki kimsenin prim almadığını vurgulayarak, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Maddi konularla ilgili şunu söyleyeyim, şu anda Avrupa Şampiyonası'na katıldık, hiç para almadık, kimse de prim almadı. Çünkü sonuç gelmedi. Katıldığınız zaman 9-10 milyon avro para kazandı Türkiye. Başarının kriteri yönetimindir. Oyuncu maaş almıyor, maaş alan benim, benim maaşımla ilgili ilk günden beri konuşuluyor. Yine açıklanıyor yine yalan yazılıyor. Benim federasyondan da kulüplerden de alacağım var. Hiç dava açtığımı duyduğunuz mu? Bir anlaşma yapmışım, 3 milyon 200 bin avro yazmışsın. Kimse Türkiye'de avro almıyor, yalan yazan siz, yalancı ben, nasıl oluyor bu? Ben kimsenin maaşını bilmiyorum, kimsenin döviz aldığını düşünmüyorum, ben almıyorum ama aynı şeyi konuşuyoruz. Bunun açıklamasını federasyon başkanı yapmış, rakamı sana söylemek zorunda mıyım? Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra burada 6 ay çalıştık, para almadım. Burada Beşiktaş'ta aldığım parayı da almıyorum. Döviz almadım, o paraları almadım, daha fazlasını alsam ya da hiç almasam ne olacak? Şu döviz işini bir halledin. Türk insanını bu kadar aşağılamak ne demek. Ülkemiz başarılı olsun, oyuncular yurt dışında oynuyorlar, beni yıpratın, onları yıpratmayın. Bu oyuncuların yakasını bırakın. Yönetime söyleyin, onlara para vermesinler, yönetime diyorum vermesinler kardeşim. Sponsorlar hikayesi var, birçoğuna katıldım, kendime reklam mı yaptım? Hayır. Adamlar bize destek oluyorlar."

"GEÇİRDİĞİMİZ EN GÜZEL KAMPTI"

Şenol Güneş, kamp döneminde hiçbir problemin yaşanmadığını belirterek, "Kampta benim gördüğüm problem olacak bir tek şey yönetimin de olduğu oynamayan oyuncuların olduğu idmanda Enes ile Halil İbrahim çift kale yaparken, Halil İbrahim 'Bana top atmıyorlar, hep ben koşuyorum' dedi. Enes de ağzı var dili yok, 'Sen ne konuşuyorsun' dedi, birbirlerine doğru gittiler, ayrılın dedik. Bunu kavga diye söylemek ayıp. En güzel kamp dönemi geçti. Keşke güzel geçmeseydi, keşke kavgalı geçseydi. Dünya Kupası'na oyuncular toplantı yaptı, oyuncularla medya arasında kavga var, keşke olsaydı. Hırslanırlardı belki. Bu sonuç kötü ama bunu tartışırken olmayan bir şeyi olmuş gibi söylemeyelim. Ben 'Sorumluluk medyanın' demedim, başarıyı sizinle paylaştım. Sorumlu benim, benim işimden sen sorumlusun demedim. Güya medyayı suçlamışım, oyuncuları suçladı dediler, o da doğru değil" ifadelerini kullandı.

"HAMİT BU KONUŞMALARI SOKAKTAKİ BİRİNİN AĞZIYLA KONUŞUYORSA, YANLIŞ YAPAR"

Şenol Güneş, Hamit Altıntop'un 'Korkak oynadık, çaresiz kaldık' yorumu ile ilgili de, "Hamit'le çok sık görüşüyoruz. Hamit Bey yönetici, ben yönetici değilim, yönetimin takdir hakları başka. Oradaki hiyerarşik düzeni bildiğim için söylüyorum, Selim Ağabey A Takımına, Hamit Ümit Milli Takıma bakıyor. Çok konuda aynı fikirdeyiz. Bu fikirlerimiz bazen geçerli olmuyor. Bu fikirdir, zaman içinde yer değiştirebilir. Bu yazı çıktıktan sonra o yazı bana geldi, biz de ezildik, dağıldık dedim, bunu ne anlamda söyledi, bana mı söyledi? Telefonda da söylemedi. Demedi, Selim Ağabey, Başkan beraberken böyle bir konuşma geçti, rahatsız olduğu için. Hamit'e yönetim kurulu çok değer veriyor. O konuşmadan da rahatsız olduğunu hissettim. Böyle bir düşüncen varsa bana söylersin, kamuoyunda rahatsız bir şey varsa tekzip edin. Hamit çok sevdiğimiz iyi bir futbol adamı. Başkan da ben de çok değer veriyoruz. Bu konuşmaları sokaktaki birinin ağzıyla konuşuyorsa, yanlış yapar. Bana da hoca olarak saygı gösteriyor. Fikirler zamanı gelince kullanılmalı. Almanya'nın uzun yıllarda yaptığını bir anda yapmak istiyoruz. Belçika FIFA'da birinci sırada belki bu oyuncu grubu artık dağılacak" diye konuştu.

(Bora Akyol - Metin Başar/İHA)