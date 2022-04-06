AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı - Son Dakika
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AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı

06.04.2022 16:52
AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı

Osmaniye'de, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Osmaniye'de, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Durmuşoğlu, mesajında, Anadolu'nun yedi düvele karşı verdiği kahramanlık destanını, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla duyurmak için kurulan AA'nın, Milli Mücadele'nin sesi olduğunu belirtti.

102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın, bir asrı aşan tecrübesiyle kamuoyunu doğru habere ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma vazifesini devam ettirmekte, yurt içinde ve dışında oluşturduğu geniş haber ağıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaktadır. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haberler sunan milli haber ajansımız Anadolu Ajansı, bundan sonra da halkımızın haber alma ihtiyacını en iyi şekilde sağlamaya devam edecektir. Ülkemizin 81 ili ve dünyanın her yerinden doğru ve güvenilir bilgiyi halkımıza en hızlı şekilde ulaştırma vazifesini 102 yıldır başarıyla sürdüren Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, Anadolu Ajansının başta Genel Müdürü olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında gece gündüz demeden emek veren tüm personelini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz da mesajında, "Milli Mücadele'nin sesini Anadolu'dan dünyaya duyurmak için 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 102'inci yaşını kutluyorum." ifadesini kullandı.

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İbrahim Baz, Osmaniye, Milli, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı - Son Dakika


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