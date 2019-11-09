Son Dakika Haberleri: AA'nın Makedonca yayını 4 yaşında
Son Dakika Güncel AA'nın Makedonca yayını 4 yaşında

AA'nın Makedonca yayını 4 yaşında

6 saat önce

Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl vizyonu kapsamında 9 Kasım 2015'te hayata geçirdiği Makedonca yayını 4. yılını doldurdu.

AA'nın Makedonca yayını 4 yaşında, System.String[]

Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl vizyonu kapsamında 9 Kasım 2015'te hayata geçirdiği Makedonca yayını 4. yılını doldurdu.

Türkiye'nin küresel anlamda artan etkinliğine paralel olarak, AA'nın başlattığı çok dilli yayıncılık adımları Balkanlar'da da kısa sürede meyvelerini verdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Arnavutça yayını ile birlikte faaliyet gösteren Makedonca servisi, 4 yıl içerisinde ülkenin önemli bir haber kaynağı oldu.

Faaliyete başladığı tarihten itibaren Balkanlar, Türkiye ve dünyadan 52 bin 29 haber, 20 bin 69 fotoğraf galerisi ve 12 bin 482 görüntü yayımlayan Makedonca servisi, bu süre zarfında ülkede ve bölgedeki en önemli haber kaynakları arasına girmeyi başardı.

AA Arnavutça ve Makedonca Haberler Editörlüğü abone ve okuyucularına haberlerin yanı sıra fotoğraf, görüntü ve infografikler de sunuyor.

Makedonca servisi, özellikle Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında yaptığı haberlerle, örgütün farklı alanlarda faaliyet gösterdiği Kuzey Makedonya'da da halkın FETÖ tehlikesi konusunda bilinçlenmesine önemli katkılar sağladı.

Bölge medyası, AA'nın Makedonca yayınına kısa zamanda büyük ilgi gösterdi.

AA Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, Fransızca, Boşnakça-Hırvatça-Sırpça (BHS), Rusça, Kürtçe, Arnavutça, Makedonca, Farsça, Endonezce ve İspanyolca dillerinde yayın yapıyor.

Makedonya, Türkiye, Üsküp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:16 Kaynak: AA
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