AA'nın paydaşı olduğu "Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri" proje kitabı çıktı - Son Dakika

AA'nın paydaşı olduğu "Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri" proje kitabı çıktı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) yürütülen, Anadolu Ajansının (AA) paydaşı olduğu Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri Projesi kapsamında, öğretmenler için yürütülen eğitim ve farkındalık çalışmaları kitaplaştırıldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) yürütülen, Anadolu Ajansının (AA) paydaşı olduğu Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri Projesi kapsamında, öğretmenler için yürütülen eğitim ve farkındalık çalışmaları kitaplaştırıldı.

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TÜBİTAK (4004) Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında yürütülen, AA'nın da paydaşı olduğu "Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri" isimli TÜBİTAK projesiyle, medya okuryazarlığı ve dijital okuryazarlık becerilerine sahip öğrencilerin yetiştirilebilmesi amacıyla 49 ilden öğretmenlere bu konuda yeni bilgi, beceri ve bakış açıları aktarıldı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde sürdürülen projenin etkinlikleri AA, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Konya Büyükşehir Belediyesinin (KBB) desteğiyle Konya ve Ankara'da gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinden akademisyenlerin yer aldığı eğitimlere katılan öğretmenler, öğrendiklerini öğrencilerine aktardı ve bu süreci proje ekibiyle paylaştı.

Proje kapsamında verilen eğitimlerin ve yürütülen çalışmaların, detaylarıyla ele alındığı Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri isimli proje kitabı, Konya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle basıldı.

Proje yürütücüsü ve uzmanları tarafından dağıtımına başlanan kitabın, Türkiye'deki bütün il halk kütüphaneleri, il milli eğitim müdürlükleri ve üniversite kütüphanelerine gönderilmesi planlanıyor.

Proje kitabının, bu alanda yapılacak farklı çalışmalara ve projelere de kaynaklık etmesi hedefleniyor.

Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA'nın paydaşı olduğu 'Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri' proje kitabı çıktı - Son Dakika
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