AA'nın savaş muhabirliği eğitiminde kursiyerler toplumsal olaylarda nasıl davranacaklarını deneyimledi - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nde katılımcılara toplumsal olaylarda nasıl davranacaklarına ilişkin eğitim verildi.

TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansının desteğiyle Azerbaycanlı 22 medya mensubuna yönelik Polis Akademisi'nin Gölbaşı yerleşkesinde verilen eğitimler sürüyor.

Kursiyerlere, alanında uzman isimler tarafından verilen 12 günlük eğitimin ilk 3 gününde, "Savaş Muhabirliği" ve "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Yapılanması" derslerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tecrübeli eğitmenleri tarafından "rota belirleme" ve "harita okuma", "hava ve deniz operasyonları" ile "savaş teorisi ve terminolojisi" konularında teorik bilgi verildi.?

Kriz anı ve olağanüstü koşullarda hayatta kalmaya yönelik pratik ve teorik derslerin verildiği eğitim kapsamında katılımcılara, Polis Akademisi'nin eğitimci kadrosu tarafından "ilk yardım" ve "toplumsal olaylarda ekipman kullanımı" konuları uygulamalı anlatıldı.

Eğitim sırasında katılımcılara tazyikli su, biber gazlı ve sis bombalı müdahalelerde ne yapmaları gerektiği, toplumsal olay ve gösteri ortamı bu tür olaylar sırasındaki koşullara hazırlıklı olmaları amacıyla canlandırılarak anlatıldı.

Bir taraftan biber gazlı müdahaleye maruz kalan adaylara aynı anda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan da (TOMA) tazyikli su sıkıldı. Maskelerini çıkardıkları için gözleri yanan ve kıyafetleri ıslanan adaylar AA muhabirine aldıkları eğitimi değerlendirdi.

İlk kez aldıkları eğitimin alanda kendilerine çok faydalı olacağına inandıklarını belirten adaylar, eğitim programını düzenleyen kurumlara teşekkür etti.

Gerçek bir olayda sürpriz yaşamayacaklar

Anadolu Ajansı Haber Akademisi Direktörü Bora Bayraktar, eğitime ilişkin değerlendirmesinde 18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimleri'nde Azerbaycan'dan gelen gazetecilerle çalıştıklarını, eğitimlerin şu ana kadar başarıyla sürdüğünü ifade etti.

Katılımcıların eğitim sürecinde hem teorik hem de pratik dersler aldığını dile getiren Bayraktar, "Bugün yapılan bölümde toplumsal olaylara müdahale, böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarında nasıl davranmaları gerektiğine dair bilgi ediniyorlar. Aynı zamanda, bu gazın kokusunu almak, atışın sesini duymak, bir TOMA'nın önünde çalışıyor olmak... Bunlarla karşı karşıya kaldıkları zaman gerçek bir olayda sürpriz yaşamayacaklar, en azından tecrübeleri olacak." diye konuştu.

Eğitimleri sonraki dönemlerde de devam ettirmek istediklerini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Dünyanın her tarafından gazetecileri bekliyoruz, Türkiye'den bekliyoruz. Bu eğitime ihtiyaç duyan tüm kurumlara da bu eğitimler açık. Burada Polis Akademisi ve TİKA ile ortak bir paydada şu ana kadar götürdük. Farklı partnerlerle çalışmaya da açığız. Yine Milli Savunma Bakanlığının desteğini görüyoruz. Türkiye'de bu ölçekte tek eğitim bu. Tabi bunu yapmak Türkiye'nin en büyük ajansı olarak Anadolu Ajansı'na yakışırdı. Biz de bunu devam ettirmeye çalışıyoruz."

Katılımcılar uluslararası geçerliliği olan sertifika alacak

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının da eğitimci kadrosuyla destek verdiği Savaş Muhabirliği Eğitimi, Türkiye'de alanında tek olma özelliği taşıyor.

Kriz, afet ve savaş bölgelerinde görev yapan basın mensuplarının yüzleşebileceği zorluklar ve tehditlerle nasıl başa çıkabilecekleri üzerine hazırlanan eğitim programı, riskli bölgelere gidecek haberciler için büyük önem taşıyan bilgiler içeriyor.

Alanında uzman akademisyenler, profesyonel güvenlik güçleri ve deneyimli haberciler tarafından verilen eğitim boyunca kursiyerlere, olağanüstü durumların yaşanabileceği tüm ortamlar yaşatılarak öğretiliyor.

Habercilikten kişisel güvenliğe, savaş hukukundan ilk yardıma, ileri sürüş tekniklerinden suda hayatta kalmaya, kimyasal ve biyolojik saldırılardan olağanüstü durumlarda medya yönetimine kadar 26 ayrı başlıkta verilecek eğitim, 12 gün sürecek ve 62 saati pratik olmak üzere toplam 108 saat dersten oluşacak. 20 Ağustos'ta sona erecek eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar uluslararası geçerliliği olan "Savaş Muhabirliği Sertifikası" alacak.

Savaş muhabirliği eğitimlerine 2012'den bu yana 118'i yabancı 327 medya mensubu katıldı.