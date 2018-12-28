Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

44 dakika önce

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.

Aa'nın
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.

Aydın, Ostim OSB'de, AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'Engel' Yok" başlıklı fotoğrafını seçen Aydın, Filistin'de insanların, öz vatanlarında mülteci muamelesi gördüklerini söyledi. Karenin, inanç mücadelesinin sembolü olduğunu vurgulayan Aydın, "Fotoğrafta her şey çok net. İnsanlar inançları uğruna her zorluğa rağmen yaşam mücadelesi veriyor." dedi.

Aydın, "Yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Metal Boğa" fotoğrafına oy vererek, üretim ve sanatı birleştirmenin kolay olmadığını belirtti. Bunun önemli bir yetenek olduğuna işaret eden Aydın, "Adam, sanayiyi sanata dönüştürmüş. Fotoğrafı çeken foto muhabiri de bunu çok güzel yansıtmış." ifadesini kullandı.

"Spor" kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Sahadaki Kedi" fotoğrafını tercih eden Aydın, "Kedi galiba futbola tepki gösteriyor. Ben de tepkimi belirtmek için bu fotoğrafı seçtim." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:04 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Aydın, Güncel
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