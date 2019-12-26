AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Son Dakika

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

6 saat önce

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA'nın

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özten, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.


"Haber" kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in "yüzü" Türkiye'de gülüyor", "spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.

Özten, muhabirlik mesleğinin ne kadar zor olduğunu çekilen fotoğraflardan gördüklerini belirterek, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Koray Oktay Özten, Mustafa Yalçın, Söğütlü, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:58 Kaynak: AA
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