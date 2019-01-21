Son Dakika Haberleri: AB'de Kamu Borcunun Gsyh'ye Oranı Düştü

AB'de Kamu Borcunun Gsyh'ye Oranı Düştü

1 saat önce

Avrupa Birliği'nde (AB) kamu borcunun GSYH'ye oranı, 2018'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre azalarak yüzde 80,8 oldu.

AB'de Kamu Borcunun Gsyh'ye Oranı Düştü, System.String[]
Avrupa Birliği'nde (AB) kamu borcunun GSYH'ye oranı, 2018'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre azalarak yüzde 80,8 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 28 üyeli AB'de yılın ikinci çeyreğinde yüzde 81 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte yüzde 80,8'e düştü.

Avro Bölgesi'nde ise kamu borcunun GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 86,3'ten 86,1'e geriledi.

AB üyesi ülkeler arasında yılın üçüncü çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olan ülke yüzde 182,2 ile Yunanistan olarak belirlendi. Yunanistan'ı, yüzde 133'le İtalya, yüzde 125'le Portekiz, yüzde 110,9'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve yüzde 105,4'le Belçika izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülke ise yüzde 8 ile Estonya olarak kayıtlara geçti. Estonya'yı, yüzde 21,7 ile Lüksemburg ve yüzde 23,1 ile Bulgaristan takip etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:15 Kaynak: AA

Avrupa, Avrupa Birliği, Ekonomi
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